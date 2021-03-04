HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu

Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu

04.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisinin MİT ile birlikte yaptığı operasyonda, kişi başı 600 ile 2 bin dolar karşılığında 225 göçmeni Türkiye’ye getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.5 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin organizatörlerce 600 ile 2 bin lira arasında değişen para karşılığında farklı illere götürüldükleri tespit edildi.

Adana polisinin MİT ile birlikte yaptığı operasyonda, kişi başı 600 ile 2 bin dolar karşılığında 225 göçmeni Türkiye’ye getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
5 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin organizatörlerce 600 ile 2 bin lira arasında değişen para karşılığında farklı illere götürüldükleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 225 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli, 2 Mart günü Adana ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i tutuklanırken 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır
Galileo kimdir?Galileo kimdir?
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Son Dakika: Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı: 'Aşı kartı', 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

Yeni uygulama başladı: 'Aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Ataşehir'de otelini satırla basan mal sahibi şoke etti!

Ataşehir’de satırlı saldırganın otel bastı

Vaka artışlarının ardından 'Karadeniz mutasyonu' için çalışma başlatıldı

Vaka artışlarının ardından 'Karadeniz mutasyonu' için çalışma başlatıldı

BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri!

BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.