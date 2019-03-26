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Göçmenler konusunda "adil külfet paylaşımı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz: - "Toplumumuz ve göçmenlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için adil külfet paylaşımı gerekiyor. Aksi halde gelecekte Türkiye, Avrupa veya Yunanistan olarak yeni bir göç krizi ile karşılaşabiliriz" - AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay: - "Biz kapılarımızı 3 milyon 600 bin insana açtık. Bu, bizim 3 milyon 600 bin hayat kurtardığımız anlamını taşıyor"

BRÜKSEL (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Toplumumuz ve göçmenlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için adil külfet paylaşımı gerekiyor. Aksi halde gelecekte Türkiye, Avrupa veya Yunanistan olarak yeni bir göç krizi ile karşılaşabiliriz." dedi.

Ayaz, TOBB Brüksel Temsilciliğinde düzenlenen "Göçmenlerin İşgücü Piyasalarına Entegrasyonu-Projeler ve Politikalar" başlıklı programda konuştu.

Türkiye'nin dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatan Ayaz, "Şu anda Türkiye, farklı statülerde 4,8 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyor. Bunların 3 milyon 600 binden fazlası Suriyeli. Buna ilave olarak Afganistan, Irak, Pakistan, İran ve diğer ülkelerden uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve koruma statüsünde olanlar var." diye konuştu.

Ayaz, Türkiye'de 900 binden fazla oturma izni sahibi bulunduğunu, 2019 sonunda bu rakamın 1 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Suriyeli ve diğer ülkelerden göçmenler için ciddi çaba harcadıklarını anlatan Ayaz, "Göçmenlere, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişim hakkı sağlıyoruz. Ayrıca onları işgücü piyasasına entegre etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki Suriyelilerin 2 milyonunun çalışma yaşında bulunduğuna dikkati çeken Ayaz, onların işgücü piyasasına entegrasyonunun kolay olmadığını anlattı.

Suriye'de yaşananların bir insanlık krizi olduğunu vurgulayan Ayaz, "Toplumumuz ve göçmenlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için adil külfet paylaşımı gerekiyor. Aksi halde gelecekte Türkiye, Avrupa veya Yunanistan olarak yeni bir göç krizi ile karşılaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaz, daha iyi bir göç yönetimi için göçün temel sebeplerine kaynak ülkelerde odaklanmak gerektiğini sözlerine ekledi.

- "3 milyon 600 bin hayat kurtardık"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da "Biz kapılarımızı 3 milyon 600 bin insana açtık. Bu, bizim 3 milyon 600 bin hayat kurtardığımız anlamını taşıyor." dedi.

Göçmenlere daha iyi yaşam sunmaya çalıştıklarını anlatan Bozay, "Suriyeli göçmenlere şimdiye kadar 37 milyar dolar harcadık. Türkiye'deki göçmen sayısı 7 AB üyesi ülke nüfusundan daha fazla." ifadesini kullandı.

Bozay, göçmenlerin entegrasyonuna yönelik çalışmalara yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şimdiye kadar 70 bin Suriyeliye çalışma izni verdik ve daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray’ın da yer aldığı programa, AB kurumları, çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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