BRÜKSEL (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Toplumumuz ve göçmenlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için adil külfet paylaşımı gerekiyor. Aksi halde gelecekte Türkiye, Avrupa veya Yunanistan olarak yeni bir göç krizi ile karşılaşabiliriz." dedi.

Ayaz, TOBB Brüksel Temsilciliğinde düzenlenen "Göçmenlerin İşgücü Piyasalarına Entegrasyonu-Projeler ve Politikalar" başlıklı programda konuştu.

Türkiye'nin dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatan Ayaz, "Şu anda Türkiye, farklı statülerde 4,8 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyor. Bunların 3 milyon 600 binden fazlası Suriyeli. Buna ilave olarak Afganistan, Irak, Pakistan, İran ve diğer ülkelerden uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve koruma statüsünde olanlar var." diye konuştu.

Ayaz, Türkiye'de 900 binden fazla oturma izni sahibi bulunduğunu, 2019 sonunda bu rakamın 1 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Suriyeli ve diğer ülkelerden göçmenler için ciddi çaba harcadıklarını anlatan Ayaz, "Göçmenlere, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişim hakkı sağlıyoruz. Ayrıca onları işgücü piyasasına entegre etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.