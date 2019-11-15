HABER

Göçük altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları yaklaşık 30 saattir aralıksız devam ediyor.

Göçük altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında dün saat 15.00 sıralarından yaşanan iskele çökmesinin ardından enkaz altındaki Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 30 saattir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.

Yaklaşık 7 yıldır inşaat çalışmaları devam eden ve bitmesi halinde Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyacak olan Akkent Cami’nde çalışmalar sürüyor.

250-300 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Ölçüm yaparken inşaat alanındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Küçükcan’ı bulabilmek için 250-300 kişilik ekipten oluşan AKUT, AFAD, UMKE, itfaiye ve belediye ekipleri büyük çaba sarf ediyor.

112 sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Öte yandan olay yerinde termal kamera destekli Polis Özel Harekat ekipleri ile dedektör köpekler de hazır bekletiliyor.

(İHA)

PARTNER Aldatıldığını okuduğu kitaptan anladı! Aldatıldığını okuduğu kitaptan anladı!
/ek bilgiyle/ Karaköy'de genç kadına saldırı/ek bilgiyle/ Karaköy'de genç kadına saldırı
Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklamaAntalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cami inşaatı Korkut Küçükcan mühendis Enkaz

En Çok Okunan Haberler

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

Acı olay! Halk otobüsü şoförü intihar etti

Çanakkale'de 10 Kasım töreninde sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı

MSB duyurdu: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Fabrikada patlama! Acı haber

Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Trump-Zelenskiy görüşmesinin metni yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.