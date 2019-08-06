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Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kaz ayaklarını, mimik kırışıklıklarını fazlasıyla önemsiyoruz. Peki ya göğüs kırışıklıklarını? Sizin için göğüs yastıkları, silikon pedler de dahil olmak üzere göğsünüzdeki çizgileri azaltmanın yollarını bir araya getirdik.

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Ciltteki kolajenin azalmasıyla kırışıklıklar derinleşme eğilimindedir. Yaşlanmaya başladıkça yüzümüzdeki hatta elimizdeki kırışıklıklara bile daha çok önem veriyoruz. Ancak göğsülerde meydana kırışıklar pek aklımıza gelmiyor. Göğüste meydana gelen bölünme kırışıklıkları, yatarken göğüslerin üst üste düşmesiyle ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bu kırışıklar fazla güneşe maruz kalma, yaş ile birlikte cildin esnekliğini kaybetmesiyle daha da görünür hale geliyor.

Estetik ve Plastik Cerrah Bashar Bizrah, bu kırışıklıkların önüne geçmek veya daha az görünür olması için bazı ipuçları paylaştı.

SİLİKON PED

Yaşlanma, kilo verdikten sonra cildin gevşemesi ve yan yatmanın neden olduğu kırışıklıklardan az etkilenmek için göğüs arası kırışıklıkları önleyen ped kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bu pedlerin cilde kan ve kollajen üretimini artırdığı da iddia ediliyor.

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GÜNEŞ KREMİ VE CİLT BAKIMI

Çok fazla güneşe maruz kaldıysanız cildinize zarar vermiş olabilirsiniz. Güneş ışınlarından gelen ultraviyole radyasyonu, elastin liflerine zarar veren ve kırışmaya katkıda bulunan zararlı serbest radikallerin oluşumunu arttırır; bunun yanı sıra cilt kanseri gibi daha ciddi durumlara da neden olabilir. Her gün cildinize ve göğüs aralarınıza güneş kremi uygulamayı ihmal etmeyin. Ayrıca sabahları bir antioksidan ürün ve akşamları retinol A vitamini içeren bir serum veya krem kullanabilirsiniz. Retinol, kırışıklıkları önleyerek kollajen ve elastin üretimini artırabilir.

CBD (KENEVİR) YAĞI

Kenevir bitkisinden elde edilen CBD mükemmel bir kırışıklık karşıtı serum olarak kullanılırken, cildin donukluğunu ve kızarıklarını azaltıyor.

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ALOE VERA

Aloe vera şifalı bir bitkiden elde edilen bir maddedir ve ucuz olmasına rağmen doğal ve etkili bir kırışıklık avcısıdır. Aloe, ciltte kollajen ve elastin üretimini arttırır ve göğüs arasındaki kırışıklıkları en aza indirir. Güçlü bir antioksidandır ve aynı zamanda cildinizin doğal nemini korumaya yardımcı olur.

PROFHİLO ENJEKSİYONLARI

Profhilo, iki yıl önce popülerlik kazanmış enjekte edilebilir bir dolgu şeklidir. Genellikle cildin iç iskelesini güçlendirdiği yüze enjekte edilir. Dr. Bashar Bizrah, bu tedavinin göğüsler için harikalar yarattığını, yorgun görünen cilde nemlendirici destek verdiğini söylüyor.

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VAMPİR TEDAVİSİ

Kadınların birçoğu daha genç görünebilmek için vampir tedavisini yani kendi kanlarını göğüslerine enjekte ettirme yoluna gidiyor. Vampir tedavisini daha önce Kim Kardashian gibi ünlülerde duymuştuk. 'Biyoterapi' tekniği, kendi kanınızdan elde edilen konsantre bir çözeltinin bölünmesine yapılan enjeksiyonları içerir ve bu da cildin yenilenmesini teşvik eder.

HİDRASYON

Kırışıklıklardan uzak durmak için kendinizi nemli tutmalısınız. Özellikle bu yaz günlerinde, cildinizin içten dışa doğru nemli kalmasını sağlamak için bol bol su tüketmelisiniz. Günde yaklaşık sekiz bardak su içmeyi hedefleyin.

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