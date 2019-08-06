Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Ciltteki kolajenin azalmasıyla kırışıklıklar derinleşme eğilimindedir. Yaşlanmaya başladıkça yüzümüzdeki hatta elimizdeki kırışıklıklara bile daha çok önem veriyoruz. Ancak göğsülerde meydana kırışıklar pek aklımıza gelmiyor. Göğüste meydana gelen bölünme kırışıklıkları, yatarken göğüslerin üst üste düşmesiyle ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bu kırışıklar fazla güneşe maruz kalma, yaş ile birlikte cildin esnekliğini kaybetmesiyle daha da görünür hale geliyor.

Estetik ve Plastik Cerrah Bashar Bizrah, bu kırışıklıkların önüne geçmek veya daha az görünür olması için bazı ipuçları paylaştı.

SİLİKON PED

Yaşlanma, kilo verdikten sonra cildin gevşemesi ve yan yatmanın neden olduğu kırışıklıklardan az etkilenmek için göğüs arası kırışıklıkları önleyen ped kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bu pedlerin cilde kan ve kollajen üretimini artırdığı da iddia ediliyor.

GÜNEŞ KREMİ VE CİLT BAKIMI

Çok fazla güneşe maruz kaldıysanız cildinize zarar vermiş olabilirsiniz. Güneş ışınlarından gelen ultraviyole radyasyonu, elastin liflerine zarar veren ve kırışmaya katkıda bulunan zararlı serbest radikallerin oluşumunu arttırır; bunun yanı sıra cilt kanseri gibi daha ciddi durumlara da neden olabilir. Her gün cildinize ve göğüs aralarınıza güneş kremi uygulamayı ihmal etmeyin. Ayrıca sabahları bir antioksidan ürün ve akşamları retinol A vitamini içeren bir serum veya krem kullanabilirsiniz. Retinol, kırışıklıkları önleyerek kollajen ve elastin üretimini artırabilir.