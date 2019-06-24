Göğüs aknesinden muzdaripseniz yalnız değilsiniz! İşte kurtulmanın yolları

Dermatolog olan Dendy Engelman, 'terlemeye yatkın biriyseniz savunmasız olabilirsiniz. Terlemeyle kıyafetin cilde sürtünmesi tahriş oluşumuna neden olabilir. Ancak göğüs bölgesindeki sivilcelerden kurtulmanın birkaç yolu var' diyor.
EGZERSİZ DONANIMINIZA DİKKAT EDİN
Egzersiz yaparken giydiniz spor kıyafetlerinizin nefes alabilen kumaşlardan olduğuna ve pamuklu olmalarına dikkat edin.
EN KISA SÜREDE TERLİ KIYAFETLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Antrenmanınız biter bitmez terli giysilerinizden kurtulmak ve gözeneklerinizin tıkanmasını önlemek için kısa sürede duş almanız mümkün değilse göğüs bölgenizi bir bezle veya mendille silin.
PEELİNG YAPIN
Ölü deriden kurtulmak tüm vücut için oldukça önemlidir. Haftada bir ila iki kez peeling yapmak, gözenekleri tıkayabilen ve sivilce oluşturabilen ölü deri hücrelerini ortadan kaldıracaktır.
BENZOİL PEROKSİT KULLANABİLİRSİNİZ
Kokulu vücut jelleri kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir ancak göğsünüzde akne varsa benzoil peroksit içeren jeller kullanabilirsiniz. Bu, göğüsteki akne ve sivilcelerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Çünkü bu bileşen gözeneklerde oluşan bakerileri öldürüyor.
ÇAMAŞIR DETERJANINIZI KONTROL EDİN
Cildiniz bazı kimyasallara alerjik olabilir. Boyasız, kokusuz deterjanlar ve yumuşatıcılar kullanın.
VİTAMİN ALIN
Tabii ki, besinlerinizi yiyeceklerden almak her zaman en iyisidir ancak sivilcelerinize bir etki etmiyorsa vitamin takviyesi alabilirsiniz. Örneğin, çinko cilt iltihabını azaltırken, E vitamini cildinizi iyileştirmeye ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.
PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİNİ KESİN
Yale Tıp Fakültesinin klinik profesörü ve Kadın Sağlığı danışmanı Mona Mona, “Bir çok protein takviyesi kesinlikle akneyi daha da kötüleştirebilir” diyor. Etkili bir akne tedavisi kullanıyor olsanız bile, birçok protein tozunda bulunan peynir altı suyu - kas kütlesini geliştirmeye yardımcı olabilecek bir süt ürünüdür. Bu, sivilcenizi daha da arttırabilir. Bunun yerine, protein alımı için tavuk, balık ve kuruyemişle dolu, kalp sağlığına da katkı sağlayacak düşük glisemik bir diyet uygulayabilirsiniz.
SİVİLCE OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Göğüs aknelerininiz dermatologların önerdiği tedavilere cevap vermiyorsa, sivilceler iltihaplı, enfekte olmuşsa (folikülit) dermatoloğunuza başvurun.
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