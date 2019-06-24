Göğüs aknesinden muzdaripseniz yalnız değilsiniz! İşte kurtulmanın yolları

Dermatolog olan Dendy Engelman, 'terlemeye yatkın biriyseniz savunmasız olabilirsiniz. Terlemeyle kıyafetin cilde sürtünmesi tahriş oluşumuna neden olabilir. Ancak göğüs bölgesindeki sivilcelerden kurtulmanın birkaç yolu var' diyor.

EGZERSİZ DONANIMINIZA DİKKAT EDİN

Egzersiz yaparken giydiniz spor kıyafetlerinizin nefes alabilen kumaşlardan olduğuna ve pamuklu olmalarına dikkat edin.

EN KISA SÜREDE TERLİ KIYAFETLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Antrenmanınız biter bitmez terli giysilerinizden kurtulmak ve gözeneklerinizin tıkanmasını önlemek için kısa sürede duş almanız mümkün değilse göğüs bölgenizi bir bezle veya mendille silin.

PEELİNG YAPIN

Ölü deriden kurtulmak tüm vücut için oldukça önemlidir. Haftada bir ila iki kez peeling yapmak, gözenekleri tıkayabilen ve sivilce oluşturabilen ölü deri hücrelerini ortadan kaldıracaktır.

BENZOİL PEROKSİT KULLANABİLİRSİNİZ

Kokulu vücut jelleri kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir ancak göğsünüzde akne varsa benzoil peroksit içeren jeller kullanabilirsiniz. Bu, göğüsteki akne ve sivilcelerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Çünkü bu bileşen gözeneklerde oluşan bakerileri öldürüyor.