Göğüs büyüklüğünüz sizi sosyal hayatınızdan alı koymasın

Omuz ağrılarından kurtulabilirsiniz

Tüm bu sıkıntıların yanında kadınlar bazen kıyafet bulmakta bile zorluk çekmektedir. Sosyal ve kültürel olarak da iri büyük memeler kadında ciddi sıkıntıya neden olur. Sürekli büyük ve bol kıyafetler giyerek kamufle olmaya çalışmak kadın açısından ciddi problemdir.

Ayrıca kırk yaşın üzerindeki hastalarda memelerin meme kanserleri yönünden değerlendirilmesi uygun olur. Hormonal değişiklikler yada bazı hastalıklara bağlı olarak memeler irileşebilir. Bu nedenle genç kızlarda bile meme iriliği görülebilmektedir.Doğum sonrası ve kilo almayla daha artan meme iriliği hastada sorun oluşturmaya başlar.

Tüm bunlar değerlendirildiğinde, aslında meme küçültme ameliyatlarının estetik kaygıyla beraber çoğunlukla fonksiyonel olarak kadını rahatlacak ve daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlayacak ameliyatlar olabileceği sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Emzirmeye devam edebilirsiniz

Kişileri korkutan en önemli nokta ameliyat sonrasında meme başında his kaybı ya da hamilelik sonrasında emzirememe korkusudur. His kaybı çoğu zaman kalıcı değildir. Günümüzde yeni teknikler sayesinde süt bezleri ve süt kanalları da ameliyat esnasında artık korunmaktadır. Böylelikle hamilelik sonrası emzirememe riski de oldukça azalmaktadır.

Operasyon süresi ortalama 2-3 saat kadardır. 1 gece hastanede kalındıktan sonra ertesi gün taburcu olunmaktadır. Operasyon sonrasından itibaren omuz ve sırt ağrıları hafiflemekte, hastalar çok daha dik ve rahat yürüyebilmektedir. 1-2 hafta içinde göğüsler tam olarak iyileşme sağlar. Göğüs şekli hemen ortaya çıkar. Meme estetiği görünümün dışında hem fiziksel hem de özgüvenin artmasına yardımcı olur.