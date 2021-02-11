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Göğüs estetiği itirafı olay olmuştu! Priyanka Chopra bakın ne istiyormuş

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.02.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Göğüs estetiği itirafı olay olmuştu! Priyanka Chopra bakın ne istiyormuş

Bollywood’dan Hollywood’a uzanan sağlam bir kariyeri olan Priyanka Chopra gözünü James Bond’a dikti. Chopra, ilk kadın James Bond olmak istediğini söyledi.

James Bond serisi No Time To Die'dan sonra Daniel Craig'in yerini alacak yeni bir aktör arayışındayken, Priyanka Chopra’dan beklenmeyen bir çıkış geldi. Şu sıralar White Tiger filmiyle anılan aktris, ilk kadın James Bond olmak istediğini dile getirdi.

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James Bond’un başrolünü Daniel Craig’in oynadığı son filmi No Time To Die , 8 Ekim 2021’de gösterime girecek. Karakterin ilk filmi 1962 yapımı Dr. No ve karakter o zamandan beri erkekler tarafından canlandırıldığını düşünen, bazı oyuncular ve hayranlar benzer şekilde bir kadının rolü üstlenme zamanının geldiğini söyledi.

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PRİYANKA CHOPRA: BİRİNİN BAŞARMASI LAZIM

Priyanka Chopra geçenlerde Bond'un sonunda James'ten Jane'e dönmesi fikrinden bahsetti. Oyuncu şöyle dedi: "Yani bunu böyle yapmak bana bağlı değil. Kadın Bond'u izlemeye hazır olmak insanlara kalmış. Bunun hakkında konuşmaya devam edebiliriz, ancak birinin başarması gerekiyor. Ve eğer yapılırsa, elimde olduğu gibi, istediğim gibi ismimi eklemeyi çok isterim."

Priyanka Chopra daha önce 2017'de Baywatch ve 2020'de We Can Be Heroes gibi bazı aksiyon rollerini üstlendi. Bu yılın ilerleyen aylarında, Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss ile birlikte dördüncü Matrix filminde rol alacak.

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