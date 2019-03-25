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Göğüs kırışıklıklarından kurtulmanın kolay yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

Tıpkı yüzünüz gibi göğüs tenininiz de hassastır, ancak pek çok kadın yüzüne önem verdiği kadar göğüs çevresine dikkat etmiyor. Sert kimyasallar, vücudun susuz ve güneş ışınlarına maruz kalması göğüs derisinin erken kırışmasına neden olur. Neyse ki bu sorunu çözmenin basit yolları var.

Çaba harcamadan göğüs kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz.

İşte 7 basit çözüm yolu

SIRT ÜSTÜ YATMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİN

SIRT ÜSTÜ YATMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİN
Yan veya yüz üstü yatmak, kırışıklıkların oluşmasının nedenlerinden biri. Cildinizin katlanmaması için sırt üstü yatın ve bunu alışkanlık haline getirin. Uyurken aynı pozisyonda kalmanıza yardımcı olmak için dizinizin altına bir yastık koyarak veya vücudunuzun her iki tarafına 2 yastık koyarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ayrıca bunu uygulayarak göğüslerin sarkmasını da önleyeceksiniz.

KENDİNİZİ EV YAPIMI GÖĞÜS MASKESİYLE ŞIMARTIN

KENDİNİZİ EV YAPIMI GÖĞÜS MASKESİYLE ŞIMARTIN
Basit bir aloe vera maskesiyle hem göğüslerinizi gençleştirin hem de rahatlayın. Bunun için kalın bir aloe vera yaprağı kesin, çevresindeki sert kabuklardan kurtulun ve içindeki jeli 20 dakika boyunca göğüs, dekolte bölgenize uygulayın. Aloe vera, cildinizin doğal nemini korur, böylece dehidrate olmaz ve kolay çatlamaz. Bu tedavi kırışıklık oluşumunu önler ve cildinizin parlamasını sağlar.

SICAK SUYU DOĞRUDAN GÖĞSÜNÜZE TUTMAYIN

SICAK SUYU DOĞRUDAN GÖĞSÜNÜZE TUTMAYIN
Genel olarak tüm vücuda sıcak su tutmak iyi bir fikir değil. Çünkü sıcak su cildin doğal yağlarının gitmesine neden olur bu da kırışıklıkların görünümü kolaylaştırır. Ilık su ile duş almak en doğrusu olacaktır. Yine de sıcak su kullanmak istiyorsanız suyun başınıza, omuzlarınıza, sırtınıza doğal olarak düşmesine izin verin.

ŞINAV ÇEKEREK GÖĞÜSLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

ŞINAV ÇEKEREK GÖĞÜSLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN
Göğüsleriniz sarkma eğiliminde ise basit bir egzersiz yaparak kaslarınızı ve cildinizi sıkılaştırabilirsiniz. Her gün duş almadan önce 20 şınav çekebilir ve bu küçük egzersizin göğsünüzdeki yaşlanma sürecine meydan okumasına yardımcı olabilirsiniz.

CİLDİN KATLANMASINI VE KIRIŞIKLIK OLUŞUMUNU EN AZA İNDİRMEK İÇİN GERÇEK SÜTYEN ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN

CİLDİN KATLANMASINI VE KIRIŞIKLIK OLUŞUMUNU EN AZA İNDİRMEK İÇİN GERÇEK SÜTYEN ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN
Göğüsleriniz destekleyici sütyenle doğru, doğal pozisyonda duruyorsa doğru yoldasınız. Bunu anlamak için dekolte bölgenizin aşağı çekiyormuş hissi vermediğini hissetmelisiniz. Bu, daha pürüzsüz cilt ve daha az görünür kırışıklık anlamına gelir. Bununla birlikte cildinizdeki sürtünmeyi de en aza indirmiş olacaksınız.

GÖĞSÜNÜZE MASAJ YAPARAK CİLDİNİZE OKSİJEN KAZANDIRIN

GÖĞSÜNÜZE MASAJ YAPARAK CİLDİNİZE OKSİJEN KAZANDIRIN
Göğüs masajı bölgeye kan akışını uyarır, cildinizi oksijenle doldurur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bunun yapmak için parmaklarınıza az nemlendirici alın göğüs ve göğüs bölgesine dairesel hareketlerle masaj yapın.

GÜNEŞ KREMİNİ GÖĞÜS BÖLGENİZE DE UYGULAMAY İHMAL ETMEYİN

GÜNEŞ KREMİNİ GÖĞÜS BÖLGENİZE DE UYGULAMAY İHMAL ETMEYİN
Çok fazla güneşte kalmak, UV ve UVB ışınlarının cildinize derinlemesine nüfuz etmesine neden olur. Bu, göğsünüzdeki cilde hızla zarar verir, çünkü oldukça hassastır ve kırışıklıkların görünümünü hızlandırır. Bunu önlemeye yardımcı olmak için, tıpkı yüzünüze uyguladığınız gibi güneş kreminizi göğüs bölgesine de uygulamalısınız.
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