Göğüs kırışıklıklarından kurtulmanın kolay yolları

Çaba harcamadan göğüs kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz.

İşte 7 basit çözüm yolu

SIRT ÜSTÜ YATMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİN Yan veya yüz üstü yatmak, kırışıklıkların oluşmasının nedenlerinden biri. Cildinizin katlanmaması için sırt üstü yatın ve bunu alışkanlık haline getirin. Uyurken aynı pozisyonda kalmanıza yardımcı olmak için dizinizin altına bir yastık koyarak veya vücudunuzun her iki tarafına 2 yastık koyarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ayrıca bunu uygulayarak göğüslerin sarkmasını da önleyeceksiniz.

KENDİNİZİ EV YAPIMI GÖĞÜS MASKESİYLE ŞIMARTIN Basit bir aloe vera maskesiyle hem göğüslerinizi gençleştirin hem de rahatlayın. Bunun için kalın bir aloe vera yaprağı kesin, çevresindeki sert kabuklardan kurtulun ve içindeki jeli 20 dakika boyunca göğüs, dekolte bölgenize uygulayın. Aloe vera, cildinizin doğal nemini korur, böylece dehidrate olmaz ve kolay çatlamaz. Bu tedavi kırışıklık oluşumunu önler ve cildinizin parlamasını sağlar.

SICAK SUYU DOĞRUDAN GÖĞSÜNÜZE TUTMAYIN Genel olarak tüm vücuda sıcak su tutmak iyi bir fikir değil. Çünkü sıcak su cildin doğal yağlarının gitmesine neden olur bu da kırışıklıkların görünümü kolaylaştırır. Ilık su ile duş almak en doğrusu olacaktır. Yine de sıcak su kullanmak istiyorsanız suyun başınıza, omuzlarınıza, sırtınıza doğal olarak düşmesine izin verin.

ŞINAV ÇEKEREK GÖĞÜSLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN Göğüsleriniz sarkma eğiliminde ise basit bir egzersiz yaparak kaslarınızı ve cildinizi sıkılaştırabilirsiniz. Her gün duş almadan önce 20 şınav çekebilir ve bu küçük egzersizin göğsünüzdeki yaşlanma sürecine meydan okumasına yardımcı olabilirsiniz.

CİLDİN KATLANMASINI VE KIRIŞIKLIK OLUŞUMUNU EN AZA İNDİRMEK İÇİN GERÇEK SÜTYEN ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN Göğüsleriniz destekleyici sütyenle doğru, doğal pozisyonda duruyorsa doğru yoldasınız. Bunu anlamak için dekolte bölgenizin aşağı çekiyormuş hissi vermediğini hissetmelisiniz. Bu, daha pürüzsüz cilt ve daha az görünür kırışıklık anlamına gelir. Bununla birlikte cildinizdeki sürtünmeyi de en aza indirmiş olacaksınız.

GÖĞSÜNÜZE MASAJ YAPARAK CİLDİNİZE OKSİJEN KAZANDIRIN Göğüs masajı bölgeye kan akışını uyarır, cildinizi oksijenle doldurur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bunun yapmak için parmaklarınıza az nemlendirici alın göğüs ve göğüs bölgesine dairesel hareketlerle masaj yapın.