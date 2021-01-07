Göğüs masajı... 15 dakikalık masajla sarkık göğsü toparlayıp onarıyor

Göğüs masajı, her şeyden önce bir kendini sevme uygulamasıdır ve doğru bir şekilde ve müşterinin rızasıyla yapılırsa, stresi azaltmaya, dolaşımı iyileştirmeye, ağrı ve göğüs hassasiyetini gidermeye yardımcı olabilir.

Masaj adım adım yapıldığı için karın masajından sonra göğüs masajına geçilmesi gerekir. Göğüs masajı; göğüsü toparlama, sıkılaştırma, deforme olmuş göğüslerin kendi zindeliğine kavuşması için yapılır.

Göğüs masajında masaj yağları yerine toparlayıcı masaj kremleri de kullanılabilir. Tedavi edici bir masajdır.

Dikkat edilecek nokta; lenf düğümlerinden yani koltuk altlarından göğüsün ucuna kadar olan bölgede toparlama hareketi yaparak hareketlerin yapılmasıdır.

GÖĞÜS MASAJI FAYDALARI

Göğüs masajı, daha fazla anne sütü üretimini teşvik etmeye ve tıkalı süt kanallarını önlemeye yardımcı olabilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmada, emzirmeden 10 dakika önce göğüslerine masaj yapan annelerin daha iyi emzirme ve ağrılarında azalma olduğu tespit edildi.

AĞRIYAN KASLARI RAHATLATIR

Göğüs, omuz ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sırtınızda gerginlik toplanması da göğüs kaslarınızı zorlayabilir. Göğüs kaslarına masaj yapmak, bu bölgelerdeki gerginliği azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.