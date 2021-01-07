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Göğüs masajı... 15 dakikalık masajla sarkık göğsü toparlayıp onarıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Göğüs masajı 2 bin yıldan uzun süredir kullanılan Hint Ayurvedik doğal tıp sisteminin önemli bir parçasıdır. Göğüs masajı, hayatın herhangi bir aşamasında göğsü olan herkese fayda sağlayabilir. Emziren kadınlar ve ailede meme kanseri öyküsü olan kişiler için (erkekler dahil) özellikle yararlı olabilir. Peki göğüs masajı yapılırken nelere dikkat etmek gerekir?

Göğüs masajı, her şeyden önce bir kendini sevme uygulamasıdır ve doğru bir şekilde ve müşterinin rızasıyla yapılırsa, stresi azaltmaya, dolaşımı iyileştirmeye, ağrı ve göğüs hassasiyetini gidermeye yardımcı olabilir.

Masaj adım adım yapıldığı için karın masajından sonra göğüs masajına geçilmesi gerekir. Göğüs masajı; göğüsü toparlama, sıkılaştırma, deforme olmuş göğüslerin kendi zindeliğine kavuşması için yapılır.

Göğüs masajında masaj yağları yerine toparlayıcı masaj kremleri de kullanılabilir. Tedavi edici bir masajdır.

Dikkat edilecek nokta; lenf düğümlerinden yani koltuk altlarından göğüsün ucuna kadar olan bölgede toparlama hareketi yaparak hareketlerin yapılmasıdır.

GÖĞÜS MASAJI FAYDALARI

Göğüs masajı, daha fazla anne sütü üretimini teşvik etmeye ve tıkalı süt kanallarını önlemeye yardımcı olabilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmada, emzirmeden 10 dakika önce göğüslerine masaj yapan annelerin daha iyi emzirme ve ağrılarında azalma olduğu tespit edildi.

AĞRIYAN KASLARI RAHATLATIR

Göğüs, omuz ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sırtınızda gerginlik toplanması da göğüs kaslarınızı zorlayabilir. Göğüs kaslarına masaj yapmak, bu bölgelerdeki gerginliği azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

TOKSİNLERİ ATMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Lenfatik sistem, vücuttaki fazla sıvı atığını toplayan ve filtreleyen bir damar ağıdır. Göğüslerdeki bu damarlar, sıvıları göğüs kemiği, köprücük kemiği veya koltuk altı yakınındaki lenf düğümlerine taşır.

Lenfatik sistemin hasar görmesi, sıvı ve atık birikmesine neden olabilir. Bu birikim, lenfödem adı verilen şişmeye neden olabilir.

Göğüs masajı, lenf damarlarını uyarmaya ve kollarda ve göğüste lenf ödem riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

SARKMALARI AZALTIR

Göğsünüzü canlandırmak, sarkmaların ve çatlakların önüne geçmek istiyorsanız göğüs masajından yardım alabilirsiniz. Bilimsel çalışma asgari düzeyde olsa da, bazıları çatlakları en aza indirmek ve göğüs sarkmasını azaltmak için göğüs masajını kullanır. 2012 yılında yapılan bir araştırma, badem yağı ile 15 dakikalık göğüs masajının çatlakların görünümünü azalttığını gösterdi.

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