Göğüs sarkması hakkında doğru bilinen yanlışlar

Makalenin sonunda, tahriş olmuş göğüsleri sakinleştiren çok basit ama etkili bir yöntem hakkında bir de bonus bulunuyor. Sonuna kadar okuyun!

Göğüsler hakkında doğru bilinen yanlışlar

1 / 10 Sarkmanın ana nedeni emzirme Birçok kadın maalesef bunun doğru olduğunu düşünüyor. Ancak emzirme memede sarkmaya neden olmaz. Bir kadının vücuduna ve memelerinin sarkmasına neden olan şey gebelik sayısıdır.

2 / 10 Şınav ve diğer egzersizler göğüsleri sıkılaştıracaktır Fitness ile uğraşan kişiler göğüs kaslarını güçlendirmek için bir dizi özel egzersiz önermektedir, ancak hiçbir egzersiz göğüs şeklini değiştirmez. Göğüsler çoğunlukla yağ ve meme bezlerinden oluşur. Deri yaşla birlikte daha az elastik hale gelir ve meme bezleri küçülür. Bu yüzden göğüsler “boşaltılmış” gibi görünmeye başlar. Egzersizler göğüslerin arkasında bulunan kasların güçlendirilmesine yardımcı olur.

3 / 10 Küçük göğüsler sarkmaz Meme sarkması küçük ya da büyük farketmiyor yaşla birlikte sarkmalar da başlıyor. Daha büyük boyutlardaki göğüsler daha erken sarkmaya eğilimlidir, ancak daha küçük boyutlardaki göğüsler de yer çekiminden etkilenir,

4 / 10 Sütyen göğüsleri sarkmasını önleyebilir Çoğu kadının gardırobunun kaçınılmaz bir ürünü olan sütyen göğüsleri dik tutmaya yardımcı olur. Ancak, sürekli sütyen giymek aslında sarkmayı teşvik eder. Çünkü sütyen göğüsleri yukarı kaldırır ve bağları zayıflatır, bu da göğüslerin doğal olarak tutma yeteneklerini kötüleştirir.

5 / 10 Büyük boy bir sütyen sarkmayı teşvik edebilir Bunun doğru olduğunu kanıtlayan bir araştırma yok. Ancak boyut olarak çok büyük olan sütyenler, sürtünmeden kaynaklanan cilt tahrişleri oluşturarak rahatsızlığa neden olabilir.

6 / 10 Koşmak göğüsleri sıkılaştırır Koşu ve diğer spor aktiviteleri hiç şüphesiz vücut için faydalıdır. Ancak kadınlar, koşu sırasında göğüslerin de yoğun olarak hareket ettiklerini akılda tutmalıdır. Bu hareket türü gerilmiş bağları sıkmaz, ancak sarkmaya neden olabilir.

7 / 10 Kremler ve yağlar sarkmış göğüsleri kaldırmaya yardımcı olur Ne yazık ki, böyle mucize bir tedavi yoktur. Araştırmalar, zaten sarkmış göğüs sorununa yardımcı olan hiçbir kozmetik ilaç olmadığını gösteriyor. Yine de, cildi desteklemek için kozmetik ürünler kullanmanız önerilir - bu gelecekteki sarkmayı ertelemeye yardımcı olabilir.

8 / 10 Göğüslerin sarkmasını önlemek imkansızdır Er ya da geç yaş ilerleyecek. Ancak, sorunu çözmeye yardımcı olan olan çeşitli cerrahi yöntemler vardır.

9 / 10 Sarkmanın önlenmesi - Güneşte uzun süre kalmayın ve güneş kremi kullanmayı unutmayın çünkü cilt ultraviyole ışınları nedeniyle elastikiyetini kaybeder. - Her zaman sütyen takmayın. Özellikle koşu yaparken ya da sportif aktiviteler yaparken özel bir destekleyici sütyen kullanın. E - Sigara içmenin, elastin proteinini tahrip ettiği için meme derisi de dahil olmak üzere erken yaşlanmaya yol açtığını unutmayın. Sigara içmek sarkmış memelerin ana nedenlerinden biridir. - Ek olarak vücudunuzun genel sağlığını desteklemek için spor yapın. - Dengeli bir diyet yapın ve cildinizin proteinler, vitaminler ve antioksidanlar gibi elastikiyetini artırabilecek unsurlara dikkat edin. - Kremler ve losyonlar, göğüsler henüz sarkmaya başlamadıkları sürece çok yardımcı olabilirler.