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Göğüsler de değişir! Her altı ayda bir göğüslerinizi ölçün

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Çoğu kadının iç çamaşırı çekmecesinde aynı ölçülerde, birkaç farklı stilde sütyeni bulunur. Ancak aynı ölçülerde aldığımız sütyenler zaman içinde göğüslere oturmayabilir. Eğer bu durum bende de oluyor diyorsanız göğüslerinizi her altı ayda bir tekrar ölçmelisiniz. Victoria's Secret modeli Josephine Skriver, her altı ayda bir göğüslerinizi ölçmeniz gerektiğini söylüyor.

Göğüsler de değişir! Her altı ayda bir göğüslerinizi ölçün

Güzelliğiyle dikkat çeken Victoria’s Secret meleği Josephine Skriver, New York’taki Victoria’s Secret mağazasında, doğru sütyen bedenini keşfetmek için sütyen ölçüm uzmanlarıyla buluştu.

probably looking at the coffee i just spilled on the floor ☕️????❤️ #foreverclumsy

Josephine Skriver (@josephineskriver)'in paylaştığı bir gönderi ()

Victoria’s Secret’ın en başarılı olduğu alanlardan biri olan sütyen ölçümünü deneyimleyen Melek Josephine Skriver, vücut kıvrımlarını kavrayan Body by Victoria koleksiyonunu ile doğru sütyen bedenini öğrendi.

???????????? @victoriassecret

Josephine Skriver (@josephineskriver)'in paylaştığı bir gönderi ()

Elle dergisine verdiği röportajda yıllarca yanlış beden sütyen giydiğini söyleyen Josephine, şöyle konuşuyor: ''Victoria’s Secret’ın en başarılı olduğu alanlardan biri de sütyen ölçümü. En son göğüslerimi üç yıl önce ölçtürmüştüm. Bunun benim bedenim olduğunu varsaydım, ancak ölçüm yapıldığında tamamen farklı bir boyuttaydım. Kilo alıp vermek, stres, spor göğüs boyutlarımızı değiştirebiliyor. Tıpkı kilo aldığımızda ya da verdiğimizde kıyafetlerimizi nasıl değişiyorsa, göğüslerimiz de değişiyor.''

happy monday. ????

Josephine Skriver (@josephineskriver)'in paylaştığı bir gönderi ()

Her zaman doğru boyutta sağlam ve destekleyici bir sütyen giydiğimizden emin olmak için ipuçları da paylaşan güzel model, ''Gerçekten hoşunuza giden bir sütyen bulursanız, stoklamanızı, birkaç tane daha almanızı öneriyorum. Her altı ayda bir göğüslerinizi ölçmeniz gerekiyor; şaşıracağınız bir sonuç alacağınızdan eminim. Bu yeni bir sütyen almanın da bir bahanesi olabilir'' diye konuşuyor.

secret project.

Josephine Skriver (@josephineskriver)'in paylaştığı bir gönderi ()

*Önemsiz görünse de, uyuşmayan bir sütyen takmak sırt ağrısı gibi sorunlara yol açabilir ve kaslarınızı gerebilir.

first day back at work with my wonderful @victoriassecret family! ????

Josephine Skriver (@josephineskriver)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Anahtar Kelimeler:
sütyen ölçümü doğru sütyen ölçümü

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