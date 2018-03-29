KADIN

Meme kanseriyle mücadele eden insanlara moral oluyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 29.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

40 yaşındaki Shay Sharpe'a 26 yaşında meme kanseri teşhisi kondu. Kanseri yendi, alınan memesini estetik cerrahi ile tekrar yapılandırdı. Ancak Shay 2014 yılında tekrar meme kanserine yakalandı. Şimdi diğer göğsünü de aldıran kadın, kendisi gibi kanserle mücadele eden kadınlara moral ve ilham kaynağı olmak istiyor.

'İstatistikler meme kanserinin 15-55 yaş arası kadınların ölümüne neden olan 1 numaralı kanser olduğunu gösteriyor.'

Ameliyat izlerini gururla sergiliyor

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ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan Shay, 3. evre meme kanseri teşhisi konduğunda sadece 26 yaşındaydı.
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Hastalığı atlattı ama hastalık onu 36 yaşındayken tekrar yakaladı. Ancak, Shay yaşadığı bu zorlu süreçle mücadele etmekten hiç vazgeçmedi.
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Yaşadğı süreci anlatan Shay, ''İlk teşhis konulduğunda 26 yaşındaydım. Evet çok gençtim ve bu yüzden hastalığı hiç kendime yakıştıramıyordum. Çünkü bu hastalığa sadece 40 yaş üstü kadınlar yakalanabilirdi. Ne yanlış bir düşünce.
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Oysa istatistikler meme kanserinin 15-55 yaş arası kadınların ölümüne neden olan 1 numaralı kanser olduğunu gösteriyor. Bu bilgiyi daha önce hiç bilmiyordum. Muhtemelen genç kadınlar da benim gibi düşünüyor'' diye konuşuyor.
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İnsanlara farkındalık oluşturmak istiyorum diyen Shay, 36 yaşındayken tekrar kansere yakalanarak diğer göğsünü de aldırmak zorunda kaldı.
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Shay, ''Nasıl görüneceğimiz konusunda çok takıntılıyız. Göğüslerimiz bizi kıvrımlı hale getiriyor ama göğüslerimiz olmadan da çekici olduğumuz bir gerçek. İnsanlardan çok fazla olumsuz yorum alınca kadınlığı kucaklamak daha da zor hale geliyor.
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Ancak bizi kadın yapan şey göğüslerimiz değil. Benim gibi olan birçok kadın var. Lütfen yara izlerinizi kucaklayın. İnternette birçok üstsüz fotoğrafım var. Çok sayıda olumsuz yorum aldım. Ancak olumlu yorumlar da var. Tüm mücadelem daha çok insana dokunmak, farkındalık oluşturmak'' diyerek kadınları dikkatli olmaya davet ediyor.
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Shay, ayrıca kanser destekli yardım kuruluşunda kanser hastaları için bağış topluyor.
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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri farkındalık Shay Sharpe

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