Gökçeada'da ölü bulunan Rum asıllı Pinari, toprağa verildi

Vural BOZOK/ GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada İlçesi'nde 4 gün önce evinde elleri ayakları bağlı ölü bulunan Rum asıllı Zafir Pinari (86), Aya Varvara Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gökçeada ilçesinde 14 Mayıs tarihinde Zarife Tepesi mevkiindeki evinde tek başına yaşayan Rum asıllı Zafir Pinari'ye yemek götüren komşusu kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekipleri Zafir Pinari'yi ölü buldu. Elleri ve ayakları bağlı olarak yatakta bulunan Pinari'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Zafir Pinari'nin cenazesi için bugün tören düzenlendi. Gökçeada Metropoliti Kirilios Dragonis'in yönettiği törene, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ile çok sayıda Rum ve Türk vatandaşı katıldı.

Aya Varvara Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Pinari'nin cenazesi, Merkez Rum Mezarlığı'na defnedilerek, son yolculuğuna uğurlandı.

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