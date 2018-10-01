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Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Dün yayınlanan 'Açık mektup: Ben affetmiyorum' yazısıyla gündemi sarsan Gökçer Tahincioğlu, bu sabah Milliyet'ten ayrıldığını duyurdu.

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldı. Tahincioğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kendi isteğimle ayrılıyorum" ifadesini kullandı. Tahincioğlu’nun dün MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Tahincioğlu yazısında, daha önce hiç paylaşmadığı bir olaydan bahsetmişti. Tahincioğlu, ablasının 58 yerinden bıçaklanarak, 3 aylık bebeğinin yanında, üç beş tane çeyrek altın için hırsızlar tarafından öldürülmesini anlatmıştı.

"AFFETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve muhalefete seslenen Tahincioğlu, "Yüksek siyaset gereği, 'tartıştığınız' 'ceza indirimi' ya da 'af'"ın acı ve adaletsizlik hissi verdiğini ifade ettmişti.

"'Kader mahkûmu' dediğiniz insanlar yanlışlıkla suç işlemiş değiller" diyen Tahincioğlu, "Bu kişiler yeni suçlar işlemeleri için yeniden salınacaklar" dedi. Tahincioğlu, "Cezaevleri çok mu dolu? Bir slogan, imza, mesaj, itiraz, açıklama nedeniyle hapsedilenleri bırakın. Düşüncesi nedeniyle tutuklananları" diye de eklemişti. Tahincioğlu'nun yazısı sosyal medyada büyük ilgi görümüştü

AYRILIĞI BU SABAH DUYURDU

GOKCER

"Milliyetteki 21 yıllık yolculuğum bitti. İkinci evim ve ailem olan gazeteden kendi isteğimle ayrılıyorum. Merak eden dostlar için şuraya küçük bir veda koydum." ifadelerini kullanan Tahincioğlu, blog'unda "Dört küçük basamak" başlığıyla bir yazı kaleme aldı; "Benim için yolculuğun bu kısmı bitti. Kalan kısmı umarım iyi geçer" diyen Tahincioğlu şunları kaydetti:

Milliyet'in birkaç ay önce yeri değişen Ankara bürosuna 1997'de adım attığımda 22 yılımın burada geçeceğini elbette bilmiyordum.

İflah olmaz bir Abdi İpekçi ve Milliyet tutkunu olan babamın kucağında, gazetenin manşetinden okumayı sökmeye çalıştığım zamandan itibaren benim için gazete demek, Milliyet demekti.
Ve 19 yaşından itibaren dört küçük basamaktan çıkılarak girilen Aşağı Ayrancı'daki o binada, büyük bir hayat yaşadım. O basamaklar beni bazen büyük bir neşeye, bazen büyük bir özleme, bazen büyük bir tutkuya götürdü.

Değerli ağabeyim ve meslek büyüğüm, bütün meslek yaşamım boyunca çok şey görüp öğrendiğim
Fikret Bila'nın gözüne girmeye çalışarak ve galiba biraz da başararak stajyer olarak başladığım Milliyet'teki yolculuğumun sonuna geldim. Kendi isteğimle gazeteden ayrılıyorum.

O binada 13 yıl -adliye-yargı muhabirliği, 3 yıl, hem meslek büyüğüm hem de dostum olarak çok şey öğrendiğim ve paylaştığım Haber Müdürü Serpil Çevikcan'ın yardımcılığını yaptım. Sonrasında da
beş yılı aşkın bir süre haber müdürü olarak çalıştım.

Stajyerliğim daha bitmeden hakkımda ilk dava açıldı. O davayı onlarca dava izledi meslek hayatım boyunca. DGM, özel yetkili mahkeme, asliye ceza. Hepsinden beraat ettim. Haber, Türkiye'de hep yargılanma nedeniydi.

O bina, bizim ikinci evimizdi.

Orada neredeyse tamamı stajyer olarak Milliyet'te başlayıp, büyüdükçe Türkiye'nin en iyi gazetecileri arasına giren onlarca arkadaşımla birlikte birçok zorluğu göğüsledik. Hemen hepsi ailemin birer parçası olmaya devam edecekler.

Milliyet'teki haberlerimle; ÇGD Rafet Genç Haber Ödülü, ÇGD İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü, Metin Göktepe Yılın Gazetecisi, Musa Anter Yılın Haberi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Haberi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Özel Ödülü ve Abdi İpekçi Yılın Haberi-Gazetecisi ödüllerini kazandım. Her birini büyük onurla saklıyorum.

Mesleğe en sıkıldığım anda devam etmemi sağlayan en büyük ödülüm ise haksız biçimde tutuklanan çocuklarının haberim sayesinde tahliye olduğunu söyleyerek, benim için turşu yaptığını söylemeye gelen gelen teyzenin sözleriydi.

Hayata Dönüş katliamından, Ulucanlar katliamına, Birtan Altınbaş'ın işkencede öldürülmesi haberlerinden, değerli ağabeyim ve meslek büyüğüm Tolga Şardan'la birlikte yazdığımız MİT-Alaattin Çakıcı-Yargıtay Başkanı ilişkisini gösteren haberlere, Ergenekon soruşturması başlarken, o dönem Vatan gazetesinde çalışan Kemal Göktaş'la aynı gün yazdığımız "Bütün Türkiye izleniyor" haberinden , Engin Huylu'nun cezaevinde öldürülmesine kadar, büyük bölümü Milliyet'in manşetinden verilen, gurur duyduğum haberler yazdım.

"Yüzleşme" köşesini yazmaya başladığım andan itibaren de hep yapmaya çalıştığım gibi duyulmayan seslere aracılık etmeye gayret ettim. Ne kadar başarabildim bilmiyorum ama samimiyetle yapmaya çalıştım.

Gazeteden kendi isteğimle ayrılıyorum. Soranlar için belirteyim, bu ayrılığın dün yayımlanan, "Ben affetmiyorum" yazısıyla en ufak bir bağlantısı yok. Ayrılık önceden kesinleşmişti ve benim için çok önemli bu yazıyı, ayrılığım kesinleşmesine rağmen yazmama izin verdikleri için teşekkür ederim.

Dört küçük basamağı her gün umutla tırmanarak girdiğim binadan ayrılmamızdan çok önceden başlayarak, sektöre ve bulunduğum yere ilişkin iyimser umutlarım da orada bulunmanın anlamı da yavaş yavaş kaybolmuştu benim için. Kalbimin "git" diyen sesini dinlemek istedim. Bugün, yıllarca omuz omuza çalıştığımız Türker Karapınar da gazeteden kendi isteğiyle ayrılıyor. Binadan birlikte çıkıyor olmak güç veriyor bana.

Bu güzel yolculukta bana okumayı sevdiren babam, geceler boyu yolumu bekleyen annem, kardeşim Gökhan, yeğenim Kerem, onlarca dostum da vardı. Zamanlarından çok çaldığım, bütün meslek hayatım boyunca en az benim kadar yorulan ve yoldaşlık eden eşim Nevin ile daha 4-5 yaşındayken "gazeteyi kapat da gel artık" diye defalarca beni arayan oğlum Ulaş Doğu'ya ayrıca teşekkür ederim. Biriktirebildiğim ne varsa, onların emeği de benimki kadardır.

Üzerimde emeği olanlara, destek verenlere, yoldaşlık edenlere de binlerce kez teşekkür ederim.
Kırdığım, üzdüğüm, bilmeden canını acıttığım kim varsa özür diliyorum.

Milliyet benim için "hayat" demekti ve burada çok değerli gazeteciler, büyük bir emekle çalışmaya devam ediyor.

Benim için yolculuğun bu kısmı bitti. Kalan kısmı umarım iyi geçer.

Umarım geçilen durakları ve ışıkları hüzünle izlediklerimizden değil, kentleri bütün sokaklarına kadar içimize çekebildiğimiz, şimdi olduğu gibi, daha bittiği an özlediğimiz yolculuklardan olur.

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Anahtar Kelimeler:
Gökçer Tahincioğlu af teklifi milliyet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çoktaaa umurumuzda
Doğru söyleyen bunun gibi gazetecilere ihtiyacımız var. Bu kadar hata artık fazla. Insanlara saygı duyun. Af demek yeni suçlar ve cinayetler demek olacak. Kadın hakları diye reklam yap, sonra af çıkar.
aklımı ve vicdanını ramamen kaynetmemişsen be tek kişiye ve onun kurdupu sşdtrmepotek etmemişsen,yanş köşelerdr bir yerce biraz olsun vicdani sorumluluk kalmışsa bu slatemde yerin yoktur,Bşr gğn muhakkak senşn kapını da çalarlar,Başkaşarı linç edilirkwn ben yandaşım bana bir şey ılmax diyenlerin çopu bu gün ya iöetde kapu önüne konmuş vaziyetde,Umutmayım otıriter rejimlerde dost da taraftar sa yoktur sadece kendisi ve o unun kuracağı sistemin atakta kalması vardır
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