Gökhan Çıra herkesin içinde sevgilisiyle öpüştü! "Selin görmesin" yorumları geldi

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Eylül ayında evlenmeyi düşünen çift paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gökhan Çıra son olarak sevgilisi Eylül Keleş ile tatile çıktı. Plajda eğlendikleri anları paylaşan Çıra sevgilisiyle aşka geldi.

Herkesin içinde öpüşen ikili bu anları da paylaşınca sosyal medyada olay oldu. Çıra aşka geldikleri anları spor yorumcusunun sesiyle paylaştı. Eylül Keleş de sevgilisinin paylaşımına "Ben varım diyor ben" notunu düştü.

Eski karısını daha önce aldattığına dair itiraflarıyla tepki çeken Gökhan Çıra'nın aşka geldiği anlara eleştiri geldi.

Gökhan Çıra'nın o anlarını görenle "Selin'e ayıp ediyorsun", "Selin Ciğerci görmesin" yorumlarında bulundu.