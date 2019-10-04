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Gökova Körfezi'ne bin lahoz balığı bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

BSGM Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz: - "Lahoz üretilmesi son derece zor ve yüksek bilgi, teknoloji isteyen bir balık türü" - "Dünyada bu düzeyde ilk defa Türkiye'de başarılmış bir balık özel firma tarafından üretildi"

Gökova Körfezi deniz koruma alanına bin lahoz balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce (BSGM) yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma" projesi kapsamında özel firma tarafından yetiştirilen lahoz balıkları, Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde, Gökova Körfezi mendirek kıyısında suya salındı.

BSGM Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, yaptığı açıklamada, Gökova Körfezi'nde bırakılan balıklarla birlikte şimdiye kadar Akdeniz ve Ege’ye 6 bin lahoz balığının Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından bırakıldığını aktardı.

Kanyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Lahoz üretilmesi son derece zor ve yüksek bilgi, teknoloji isteyen bir balık türü. Dünyada bu düzeyde ilk defa Türkiye'de başarılmış bir balık, özel firma tarafından üretildi. İhraç ettiğimiz balık miktarı 180 bin ton. Buradan da 952 milyon dolar gelir elde ediyoruz. Biz aslında 2023 yılında 1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflemiştik. Balıkçılarımızın ve üreticilerimizin üstün gayreti ile 2018 yılında normal hedefinden 5 yıl önce milyar dolar hedefine yaklaştık. Dolayısıyla 2023 hedefimizi, 600 bin ton balık üretimi, yetiştiricilik yoluyla üretim ve 2 milyar dolar olarak belirledik."

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve vatandaşlar katıldı.

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