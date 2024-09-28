Gökten üzerlerine dışkı yağdı! Kanalizasyon borusu patladı... Ortalık bir anda savaş alanına döndü

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesindeki Nanning'de yeni döşenen kanalizasyon borularının aniden patlaması sonucu korkunç bir an yaşandı.

Patlamanın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik havaya fırlayan ve otoyoldaki arabalara ve yayalara sıçrayan devasa kahverengi bir atık bulutu görüldü.

Sosyal medyadan paylaşılan araç içi kamera görüntüleri, borudan fışkıran turuncu-kahverengi dışkının, arabaların ve şüphesiz motorcuların camlarına sıçradığını gösterdi.

Patlamadan etkilenen bir sürücü olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Her yerim pislik içinde, arabam sarı lekelerle kaplı. Mahvoldu" ifadelerini kullandı.