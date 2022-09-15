Gölbaşı'nda 25. AGROTEC Tarım Fuarı açıldı

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası AGROTEC Tarım Fuarı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, fuarın tarıma büyük katkı sağlayacağını belirterek, Gölbaşı Belediyesi ve başkan Ramazan Şimşek'e fuara ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz de Bakanlığın üreticiyi desteklemeye devam ettiğini dile getirerek, "Ankara'da 2021 yılında çiftçilerimize hibe olarak 700 milyon lira nakdi destek sağladık. Bu rakam 2022 yılında 1 milyar lirayı bulacak. Yani çiftçimiz üretiyor, Bakanlığımız destekliyor. Yapılan bu destekler ve bu tür fuarlar üretime de yansıyor." dedi.

Ankara'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının 10 yıl öncesine göre yaklaşık 3 kat arttığına işaret eden Korkmaz, tarımın önemini vurguladı.

Korkmaz, Gölbaşı'nda tarım lisesi olduğunu da anımsatarak, bu konudaki desteklerinden ötürü belediye başkanı Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ise belediyenin gerçekleştirdiği projelerle Gölbaşı'nın hak ettiği noktaya doğru geldiğini söyledi.

Geçen sene 475 çiftçiye tohum desteği verdiklerini aktaran Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tohumlar Gölbaşı ilçemizde yetişen tohumlardı. Ücretsiz şekilde hibe ettiğimiz tohumları çiftçilerimiz toprakla buluşturdu, bu sene biçimini yaptık ve çok fazla verim aldık. Ekim ayında yine çiftçilere tohum hibe edeceğiz. Desteklediğimiz çiftçi sayısını 1075'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Şimşek, fuarın yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getirdiğini belirterek, hedeflerinin 100 bin kişiyi Gölbaşı'nda ağırlamak olduğunu kaydetti.

- İnek sağma ve höşmerim tatlısı yarışmaları

Fuar kapsamında inek sağma ve höşmerim tatlısı yarışmaları da gerçekleştirildi.

Süt sağım yarışmasına, Gölbaşı'nın çeşitli mahallelerinden 10 üretici, kurdelelerle süslendikleri hayvanlarıyla katıldı.

Sağım hızı, hijyen, sütün kilosu ve sağımı yapan kişinin hayvanla uyumuna göre değerlendirme yapılan yarışmada, Necla Aydınlı birinci oldu.

Höşmerim tatlısı yarışmasında ise 8 katılımcı arasından Zeynep Ünal birinciliği elde etti.

Gölbaşı Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında ise bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini, Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Kaymakam Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Şimşek verdi.

Fuarda, Gölbaşı Belediyesince açılan arı yetiştiriciliği kursunu tamamlayanlara sertifika ve plaketleri verildi. Belediye Başkanı Şimşek ise kursiyerlere birer arı kovanı hediye etti.

Fuarın açılışına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, ilçe protokolü, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar da katıldı.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde 220 firma ve 500'ü aşkın markanın yer aldığı fuar, 18 Eylül'e kadar açık kalacak.

