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    4. Golf fenomeni Paige Spiranac Instagram'a özel golf kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Fenomen ismin kombini hayranlarının beğenisini topladı

    Golf fenomeni Paige Spiranac Instagram'a özel golf kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Fenomen ismin kombini hayranlarının beğenisini topladı

    04.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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    Golf fenomeni Paige Spiranac Instagram'a özel golf kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Fenomen ismin kombini hayranlarının beğenisini topladı

    Profesyonel golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya fenomenliğine yönelen Paige Spiranac bu kez moda kalıplarına meydan okuyan tavrını golf kostümüyle birleştirdi. Fenomen ismin Instagram'a özel golf kıyafetiyle yaptığı paylaşım hayranlarının beğenisini topladı.

    Sporculuk kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Paige Spiranac eski günlerine döndü. Sosyal medyayla yakından ilgilendiği dönemde golf sporuna ara vermeyi tercih eden fenomen ismin dönüşü son derece hızlı oldu. Fenomen isim yeşil bluz ve etekten oluşan golf kombinini Instagram için yeniden yorumladığı bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Eteğini yukarı doğru çekerek mini hale getiren ve derin bir göğüs dekoltesi tercih eden fenomen isim golf oynadığı anları hayranlarıyla paylaştı. Fenomen isim gönderisine, "Size nasıl bir IG golf kızı olunacağını öğretiyorum" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşpeşe geldi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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