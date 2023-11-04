Golf fenomeni Paige Spiranac Instagram'a özel golf kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Fenomen ismin kombini hayranlarının beğenisini topladı

Sporculuk kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Paige Spiranac eski günlerine döndü. Sosyal medyayla yakından ilgilendiği dönemde golf sporuna ara vermeyi tercih eden fenomen ismin dönüşü son derece hızlı oldu. Fenomen isim yeşil bluz ve etekten oluşan golf kombinini Instagram için yeniden yorumladığı bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Eteğini yukarı doğru çekerek mini hale getiren ve derin bir göğüs dekoltesi tercih eden fenomen isim golf oynadığı anları hayranlarıyla paylaştı. Fenomen isim gönderisine, "Size nasıl bir IG golf kızı olunacağını öğretiyorum" notunu ekledi.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşpeşe geldi.