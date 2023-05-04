Golf fenomeni Paige Spiranac yine rahat durmadı! Derin göğüs dekolteli spor tulumuyla cesur poz...

Golf sporcusu olarak dikkatleri üzerine çeken ve spor perfomansından çok güzelliğiyle konuşulan Paige Spiranac yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak bir paylaşım yaptı. Profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Spiranac kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Spiranac gri bir spor tulumuyla poz verdi. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği pozunda Spiranac gri bir spor tulumuyla sevenlerinin karşısında çıktı. Bilgisayara doğru eğilerek derin göğüs dekoltesini ön plana çıkartan Spiranac’ın gönderisi binlerce beğeni ve yorum topladı.