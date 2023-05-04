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Golf fenomeni Paige Spiranac yine rahat durmadı! Derin göğüs dekolteli spor tulumuyla cesur poz...

04.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporcusu olarak tanınan ve ardından spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Paige Spiranac yine cesur bir poza imza attı. 3.7 milyon takipçisi bulunan fenomen isim son olarak derin göğüs dekolteli spor tulumuyla poz verdi. Fenomen ismin göğüslerini ön plana çıkarttığı pozu gündem yarattı.

Golf fenomeni Paige Spiranac yine rahat durmadı! Derin göğüs dekolteli spor tulumuyla cesur poz...

Golf sporcusu olarak dikkatleri üzerine çeken ve spor perfomansından çok güzelliğiyle konuşulan Paige Spiranac yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak bir paylaşım yaptı. Profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Spiranac kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Spiranac gri bir spor tulumuyla poz verdi. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği pozunda Spiranac gri bir spor tulumuyla sevenlerinin karşısında çıktı. Bilgisayara doğru eğilerek derin göğüs dekoltesini ön plana çıkartan Spiranac’ın gönderisi binlerce beğeni ve yorum topladı.

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sosyal medya Paige Spiranac

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