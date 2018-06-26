Gonca Vuslateri: Fingirdemek kadar güzel bir şey var mı?

Gonca Vuslateri, Cihan Şensözlü’nün ‘Sanane Cihanna’ programına katıldı. Üç aydır ayrı olduğu ve geçtiğimiz ay boşandığı ses mühendisi Edip Burak Ertoğan’dan sonra ilişkisi olmadığını söyleyen oyuncu aşk hakkında şunları söyledi:

''Çok dedikodu çıkıyor ama aşık olsam kendimi tutamam söylerim. Burada bile mesajlaşırdım. Fingirdemek kadar güzel bir şey var mı? Ne yapalım, savaşalım mı? Olur mutlaka... Ama şu an yok. Sevmeye programlı bir ruhum''

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Gonca Vuslateri, ''Yeni hayatına alışabildin mi?'' sorusunu, ''Alıştım'' diyerek geçiştirmek için önce peçete istedi. Alerjisi olduğunu söyleyen oyuncu, ''Rahmetli kocamla da böyle tanıştım'' diyerek Kibariye'nin, 'Senin Kadar Kimse Sevmiyor Annem' şarkısını söyledi.



