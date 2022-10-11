Gonca Vuslateri sosyal medyada olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

PANTOLONUNU İNDİRDİ!

Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi. Siyah mayosunun altına giydiği kot pantolonu kasığının altına kadar indiren oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.



Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."



Vuslateri'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

