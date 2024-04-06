Gönül Dağı'na bomba isim! Genç oyuncu kadroda

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Gönül Dağı' dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kübra Balcan, dizinin 134'üncü bölümüne katıldı. Oyuncu Fi'dan' rolüne hayat verecek ve Adile’nin (Süeda Çil) kızını canlandıracak.
Dizinin yeni bölümünde Adile, Hüseyin’le (Erdal Cindoruk) birlikte kızı Fidan’ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecek.
TRT 1’in cumartesi akşamları yayınlanan Köprü Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı yer alıyor. Dizinin senaryosunu Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Emel Çokçalışkan yazıyor.