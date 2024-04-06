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Gönül Dağı'na bomba isim! Genç oyuncu kadroda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 14:31
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TRT1’in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı 4 sezondur cumartesi akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü büyük ses getiren diziye bomba bir isim daha katılıyor.

Gönül Dağı'na bomba isim! Genç oyuncu kadroda

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Gönül Dağı' dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kübra Balcan, dizinin 134'üncü bölümüne katıldı. Oyuncu Fi'dan' rolüne hayat verecek ve Adile’nin (Süeda Çil) kızını canlandıracak.

kübra balcan

Dizinin yeni bölümünde Adile, Hüseyin’le (Erdal Cindoruk) birlikte kızı Fidan’ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecek.

TRT 1’in cumartesi akşamları yayınlanan Köprü Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı yer alıyor. Dizinin senaryosunu Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Emel Çokçalışkan yazıyor.

Vitrin


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gönül dağı gönül reha
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