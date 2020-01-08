Gönüllülerden görme engelliler için "kumbara" dolusu iyilik

Projeyi, görme engelli kişilerin görsellere erişimini sağlamak amacıyla başlattıklarını belirten Önalan, "Örneğin bir filme gitmeden önce birçoğumuz afişinden etkilenerek gidiyoruz ya da gitmiyoruz. Herkesin eşit, erişilebilir, engelsiz bir dünyada yaşamaya hakkı var. Betimleme Kumbarası Projesi'ne bu düşüncenin bir ürünü olarak ihtiyaç duyuldu. Amacımız, hareketsiz, sabit bir kareye sığdırılmış görsellerdeki bilgileri veya üç boyutlu objeleri görme engelliler için erişilebilir kılmak." diye konuştu.

Derneğin Genel Başkanı Kenan Önalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde birçok bilginin insanlara görsellerle ulaştırıldığına dikkati çekti.

Görme engellilere yönelik sesli betimleme, işitme engelliler için de işaret dili çevirisi ve alt yazı gibi çalışmaları yürüten Sesli Betimleme Derneği, görme engelli vatandaşların görsel materyallere erişimini sağlayabilmek amacıyla "Betimleme Kumbarası Projesi"ni hayata geçirdi.

BURCU ÇALIK - Gönüllü metin yazarı ve seslendirmenlerle başlatılan "Betimleme Kumbarası Projesi" ile film afişlerinden resimlere, fotoğraflardan heykellere kadar yaklaşık 2 bin materyal, görme engelliler için tasvir edildi.

Projenin gönüllü metin yazarı ve seslendirmenlerle yürütüldüğünü anlatan Önalan, sosyal medyada yer alan bazı görselleri de betimlemeli olarak paylaştıklarını dile getirdi.

- "En çok üniversite öğrencileri başvuruyor"

Önalan, gönüllülere öncelikle betimleme yapmak istediği alanlar doğrultusunda eğitimler verildiğini ifade ederek, "Şu an kumbaramızda sabit olarak onlarca gönüllü metin yazarı ve seslendirmeni hizmet veriyor. Projeye en çok üniversite öğrencileri ve betimleme yazımına ilgi duyan kişiler başvuruyor." bilgisini paylaştı.

Betimlenecek görsellerin görme engellilerden gelen taleplere göre belirlendiğine işaret eden Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Betimleme Kumbarası Projesi kapsamında gönüllü metin yazarları ve seslendirmenlerin desteğiyle film afişleri, logolar, paralar, bayraklar, portreler, resimler, heykeller, film karakterleri, fotoğraflar, taşıtlar, emojiler, yüz ifadeleri gibi oldukça geniş bir çalışma alanında görme engelliler için betimlemeler yapılıyor. Şu an kumbaramızda yaklaşık 2 bin görselin yazılı betimlemesi bulunuyor."

Betimlemelerin bir hata olmaması için kontrol edildikten sonra derneğin "Youtube" kanalında yayınlandığını bildiren Önalan, gönüllü metin yazarı olmak isteyenlerin derneğe mail veya telefon aracılığıyla ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

