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Google'dan Apple Watch'a rakip!

06.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Google, Apple Watch rakibi akıllı saat Pixel Watch için hazırlanıyor gibi görünüyor. Pixel Watch'un görüntüleri ise sızdırıldı.

Google'dan Apple Watch'a rakip!

Google'ın akıllı saati üretmesine yönelik iddialar aslında yeni ortaya çıkmadı. Pixel ailesi ile akıllı telefon sektöründe söz sahibi olan şirketin uzun bir süredir bir akıllı saat üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak gerçek şu ki, bugüne kadar Google'ın bir akıllı saat duyurduğunu görmedik. Apple Watch rakibi Google Pixel Watch ise bu durumu değiştirecek gibi.

GOOGLE PIXEL WATCH SIZDI

Google'ın, Pixel Watch olarak isimlendirilebilecek bir akıllı saat üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Akıllı saatin görüntüleri ise ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser ve onun yayını Front Page Tech tarafından internette yayınlandı.

Google Pixel Watch

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Söz konusu görüntülere göre Google Pixel Watch'un, Apple Watch'un aksine dairesel bir tasarımı benimsediği görülüyor. Dikkat çekici bir ekran tasarımına sahip olan akıllı saatin metal bir fiziksel kontrol tekerleği bulunuyor.

Google Pixel Watch-2

Google Pixel Watch'un özellikleri henüz bilinmiyor. Donanım tarafında neler olacağı kestirilemezken, yazılım tarafında ise Google Wear OS'un varlığı kesin diyebiliriz.

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APPLE'A KARŞI GÜÇLENECEK

Google, çok yakın bir zamanda Tensor işlemcili Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bu iki akıllı telefona bir de akıllı saat Pixel Watch'un eklenmesi ile Google'ın ekosisteminin, iPhone ve Apple Watch'un yer aldığı Apple ekosistemine karşı güçlenmesi bekleniyor.

Google Pixel Watch'un 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi muhtemel.

Google Pixel Watch satışa sunulduğu takdirde siz hangisini seçersiniz?

Google Pixel Watch satışa sunulduğu takdirde siz hangisini seçersiniz?
Google Pixel Watch
Apple Watch
İkisini de seçmem

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akıllı saat Google
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