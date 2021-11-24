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Google'ın yeni telefonu beklendiği gibi olmayacak!

24.11.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın Pixel 6a olarak adlandırılması muhtemel bir sonraki orta sınıf telefonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre cihazın kamerası beklendiği gibi olmayacak.

Google'ın yeni telefonu beklendiği gibi olmayacak!

Google Pixel 6a olarak adlandırılacağı düşünülen telefonun Pixel 6'nın tasarımına sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Bu durum, aynı zamanda Pixel 6a'nın özelliklerinin de Pixel 6 ile benzer olabileceği ihtimalini doğurmuştu. Yani telefonun kameraları, Pixel 6 ile aynı donanıma sahip olabilirdi. Ancak görünüşe göre öyle olmayacak.

GOOGLE PIXEL 6A'NIN KAMERASI İÇİN ÖNEMLİ KANITLAR

Pixel 6a'da, Pixel 6'nın ana kamerası için kullanılan 50 MP Samsung GN1 sensörünü kullanmayacağına dair kanıt bulundu. İddialara göre Google, Pixel 6a'nın ana kamerasında 12.2 MP Sony IMX363 sensörünü kullanacak. Bu sensör, Pixel 3'ten Pixel 5a'ya kadar her Google telefonunda bulunan kamera sensörüyle aynı.

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Geri kalan kameralar ise Pixel 6'dakilerle aynı olacak. Diğer bir deyişle, Bluejay kod adlı Pixel 6a, ultra geniş kamera için Sony'nin IMX386 sensörünü ve ön kamera için 8MP IMX355 sensörünü kullanacak.

SNAPDRAGON DEĞİL, GOOGLE TENSOR

Ayrıca Pixel 6a'nın kalbinde Qualcomm Snapdragon 778G yonga setinin yer alacağı iddia ediliyordu. Ancak kodlar, cihazın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da da bulunan Google yapımı Google Tensor işlemci ile destekleneceğini gösteriyor. Bu, telefonun ayrıca cihaz üzerinde çeviri ve Canlı HDR gibi özellikler sunacağı anlamına da geliyor.

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Pixel 6a'nın nispeten daha küçük olan 6,2 inçlik bir ekrana ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olduğu söyleniyor. Buna ek olarak, telefonun 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk A serisi Pixel telefon olması muhtemel.

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