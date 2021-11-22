Google'ın bütçe dostu telefonu sızdı!

Google, akıllı telefon sektörüne bu yıl daha çok ağırlık vermiş gibi görünüyor. Şirket, Google Tensor işlemcili Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile bunu bir nevi ispat etti. Şimdi ise bütçe dostu bir modelin sızıntısı karşımıza çıktı. Bu model, Google Pixel 6a.

GOOGLE PIXEL 6A SIZDIRILDI

Google Pixel 6a'nın görüntüleri, güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak tanınan @OnLeaks aracılığıyla internete düştü. Bütçe dostu Pixel A serisine ait olduğu söylenen Pixel 6a, Pixel 6 ile neredeyse aynı görünüyor.

So... Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad



On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 20, 2021

Ön tarafta delikli bir selfie kamerası bizleri selamlarken, cihazın alt kısmında ise bir USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir hoparlör ve bir mikrofonun bulunduğu görülüyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla cihazın dış kısmında bir parmak izi sensörü yok. Ancak endişelenmeyin. Çünkü parmak izi okuyucusu, birçok akıllı telefonda gördüğümüz üzere ekranın altına yerleştirilmiş olabilir. Yüksek ihtimalle de böyle. Fakat asıl dikkatinizi çekmesi gereken konu da zaten parmak izi okuyucusu değil, kulaklık girişi.

KULAKLIK GİRİŞİ OLMAYAN İLK ORTA SEVİYE PIXEL

Pixel 6a'da bir kulaklık girişi yok gibi görünüyor. Daha önce çıkan orta seviye Pixel cihazların tümünde kulaklık girişi bulunuyordu. Ancak görüntüler doğruysa, Pixel 6a kulaklık girişi olmadan gelen ilk orta seviye Pixel cihazı olabilir.

İddialara göre Pixel 6a, biraz daha kalın bir kamera çıkıntısıyla 152,2 x 71,8 x 8,7 mm boyutunda olacak. Bu telefonun Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'dan çok daha kompakt bir cihaz olacağını gösteriyor. Ayrıca boyuttan yola çıkarak, telefonun 6,2 inç veya daha küçük bir ekrana sahip olacağı öne sürülüyor.

Pixel 6a'nın fiyatının ve onu çalıştıran işlemcinin de bu noktada belirsiz olduğunu söyleyelim. Buna ek olarak, Pixel 6a'nın ne zaman çıkacağı da henüz bilinmiyor. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun henüz yeni çıktığını düşünürsek, Pixel 6a ile tanışmamız biraz zaman alabilir.

Pixel 6a Pro'nun Türkiye'de resmi olarak satışa sunulması ise beklenmiyor.

