Google'ın bütçe dostu telefonu sızdı!

Google, akıllı telefon sektörüne bu yıl daha çok ağırlık vermiş gibi görünüyor. Şirket, Google Tensor işlemcili Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile bunu bir nevi ispat etti. Şimdi ise bütçe dostu bir modelin sızıntısı karşımıza çıktı. Bu model, Google Pixel 6a.

Google Pixel 6a'nın görüntüleri, güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak tanınan @OnLeaks aracılığıyla internete düştü. Bütçe dostu Pixel A serisine ait olduğu söylenen Pixel 6a, Pixel 6 ile neredeyse aynı görünüyor.

So... Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad



On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8