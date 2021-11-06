Google, Güney Kore yasasına uymaya başlayacak

Artık destekleyici bir uygulama ile işlem için faturalandırma yöntemleri arasından seçim yapılabilecek. Ancak bu, geliştiricilerin Google’ın ücretlerinden kaçınmasına olanak tanımayacak.

Şirket, hizmet ücretlerini yine de tahsil edeceğini duyurdu. Ancak maliyetleri ayrı bir faturalandırma sistemi ile dengelemeye yardımcı olmak için, yüzde dört azaltacağını vurguladı. Örneğin, e-kitap ve müzik akışı uygulaması geliştiricileri, Google’a önceki yüzde 10 yerine yüzde altı kesinti öderken, çoğu içerik oluşturucu yüzde 15 yerine yüzde 11 ödeyecek. Bazı çok popüler geliştiriciler, yüzde 30’dan yüzde 26’ya düşerek çok da olmasa ufak bir değişiklik görecekler. Önümüzdeki “haftalar ve aylar” içinde daha fazla uygulama detayı da gelecek.

Kıdemli kamu politikası direktörü Wilson White, Google’ın Android ve Play Store’a “yatırım yapmaya devam etmek” için hala bir kesinti yapması gerektiğini savunuyor. Koreli düzenleyicilerin Google’ın yaklaşımını kabul edip etmeyecekleri net değil. Yeni yasa, Google’ın uygulama içi satın alma yapmasını engellemiyor, ancak ücretlerdeki küçük düşüş, üçüncü taraf sistemlerin maliyetlerini dengelemek için yeterli olmayabilir. Yasa, uygulama mağazaları açmayı ve rekabeti teşvik etmeyi amaçlıyordu. Üçüncü taraf ödemelerini kullanmak çok fazla maliyet engelleyici ise olmayacak.

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