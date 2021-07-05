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Google Play'de milyonlarca kişi indirdi! Sizin de şifreniz çalınmış olabilir

05.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, Google Play'de 5,8 milyondan fazla kez indirilen 9 Android uygulamasının büyük bir skandala imza attığını ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre uygulamalar, kullanıcıların Facebook şifrelerini çaldı.

Google Play'de milyonlarca kişi indirdi! Sizin de şifreniz çalınmış olabilir

Android uygulamaları arasında kötü niyete sahip olanlar da var. Üstelik bu uygulamalar, Google Play'de de mevcut olabiliyor. Google, Android uygulama mağazasını her ne kadar denetlese de bazen kötü niyetli uygulamalar çok büyük sorunlara neden olabiliyor. Rus güvenlik firması Dr. Web'in keşfine göre ise 9 Android uygulaması tam da buna neden oldu.

ANDROID UYGULAMALARI ŞİFRELERİ ÇALDI

Firmanın raporundaki iddialara göre, 9 farklı Android uygulaması kullanıcıların Facebook bilgilerini ve şifrelerini çaldı. Uygulamalar, fotoğraf düzenleme, egzersiz ve eğitim, burçlar ve Android cihazlardaki gereksiz dosyaların kaldırılması gibi çeşitli işlevlere sahipti. Bu uygulamalar şöyle sıralandı:

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İŞTE FACEBOOK BİLGİLERİNİ ÇALAN UYGULAMALAR

  • PIP Photo - 5.8 milyon indirme
  • Processing Photo - 500 bin indirme
  • Inwell Fitness - 100 bin indirme
  • Rubbish Cleaner - 100 bin indirme
  • Horoscope Daily - 100 bin indirme
  • App Lock Keep - 50 bin indirme
  • Lockit Master - 5 bin indirme
  • Horoscope Pi - 1000 indirme
  • App Lock Manager -10 indirme

Peki söz konusu uygulamalar kullanıcıların Facebook bilgilerini ve şifrelerini nasıl elde etti?

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAPILMASINI İSTEDİLER

İddialara bakılırsa uygulamalar, Android kullanıcılarının uygulamaların tüm işlevlerine erişmeleri ve uygulama içi reklamları devre dışı bırakmaları için Facebook hesaplarına giriş yapmalarını istiyordu. Bazı uygulamalar gerçekten de reklam içeriyordu. Kullanıcılar da reklamlardan kurtulmak için Facebook hesapları ile giriş yapmaya çalışıyor, böylece bilgilerini kaptırıyordu.

Facebook ile giriş

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GOOGLE'DAN YASAK

Hırsız truva atları içeren Android uygulamalarının Google Play'den kaldırıldığı görülüyor. Bir Google sözcüsü ise verdiği demeçte, şirketin dokuz uygulamanın geliştiricilerini de mağazadan yasakladığını söyledi.

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