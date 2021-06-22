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Android cihazlarda "Google sürekli duruyor" hatası! Nasıl çözülür?

22.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google sürekli olarak duruyor hatası nedir? Google çöktü mü?... Android kullanıcıları bu sabah bu soruların cevaplarını sorgulamaya başladı. Pek çok kullanıcı, Android cihazlarında "Google sürekli olarak duruyor" hatası ile karşılaştı. Peki "Uygulamayı kapat" ve "Geri Bildirim Gönder" seçenekleri sunulan "Google sürekli olarak duruyor" hatasının çözümü nedir?

Android cihazlarda "Google sürekli duruyor" hatası! Nasıl çözülür?

Google sürekli olarak duruyor hatası bu sabah Android kullanıcılarının karşılaştığı bir hata. Pek çok Android cihaz kullanıcısı, sabah saatlerinden itibaren "Google sürekli olarak duruyor" hatası almaya başladı. Kullanıcılar karşılaştıkları Google sürekli olarak duruyor nedenini ve çözümünü öğrenebilmek için ise çeşitli forumlara ve sitelere yöneldi.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NEDİR?

Google Play Store'da indirilen uygulamalar bazen yazılımsal olarak sorun çıkartabiliyor ve kullanıcılar hata mesajlarıyla karşı karşıya gelebiliyor. "Google sürekli olarak duruyor" hatası da bunlardan biri olarak karşımıza çıktı. Peki "Uygulamayı kapat" ve "Geri Bildirim Gönder" seçenekler sunulan "Google sürekli olarak duruyor" hatasının çözümü ne?

Google sürekli olarak duruyor hatası

Google henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak "Google durduruldu", "Google sürekli olarak duruyor" ve "Google durmaya devam ediyor" gibi hatalar alan Android kullanıcıları aşağıdaki yöntemi izleyerek soruna bir çözüm bulabilir. Fakat bu çözüm, yüzde 100 bir düzeltme vaat etmiyor.

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GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASININ ÇÖZÜMÜ

  • Ayarlar'a gidin.
  • Uygulamalar'a tıklayın.
  • Yönet'e gelin.
  • Google'ı bulun.
  • Güncellemeleri kaldır'a basın.

Çeşitli forum sitelerinde Google uygulamasını devre dışı bırakmanın da çözüm olabileceği söyleniyor. Ancak Google uygulamasını devre dışı bırakmak daha büyük sorunlara neden olabilir. Google'ın sorunu ilerleyen saatlerde çözmesi bekleniyor.

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akıllı telefon Google
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