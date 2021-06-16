HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android'in deprem uyarı sistemi, Türkiye'de kullanıma sunuldu!

Android'in deprem uyarı sistemi, Türkiye'de kullanıma sunuldu!

16.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, bu yaz Android'e sunacağı yeni özellikleri paylaştı. Teknoloji devi, bir süredir bazı bölgelerde kullanılan ve depremleri önceden uyarmayı amaçlayan deprem uyarı sistemini Türkiye'ye getirdi.

Android'in deprem uyarı sistemi, Türkiye'de kullanıma sunuldu!

Google geçen yıl, Android cihazların donanımını kullanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Teknoloji devi, üstlendiği misyon ile oldukça önemli olan deprem uyarı sistemini ülkemizde de başlatmaya karar verdi.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ TÜRKİYE'DE

Yakın zamanda Yeni Zelanda ve Yunanistan'da Android Deprem Uyarı Sistemi'ni başlattığını söyleyen Google, sistemi Türkiye'de de kullanıma sundu. Türkiye'nin dışında Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da bugünden itibaren Android deprem uyarı sistemi kullanılabilecek.

Android deprem uyarı sistemi Türkiye'de

ANDROID'E GELECEK DİĞER 5 ÖZELLİK

Google Android Deprem Uyarı Sistemi dışında yaz boyunca Android tarafına sunulacak 5 diğer özelliği de paylaştı. Bu özelliklerden ilki Mesajlar uygulamasındaki Yıldızlı Mesajlar olacak. WhatsApp'tan hatırlayacağınız Yıldızlı Mesajlar önümüzdeki haftalarda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacak.

Android Yıldızlı Mesajlar

Google, Android 12'yi tanıttı! İşte Android 12'nin özellikleriGoogle, Android 12'yi tanıttı! İşte Android 12'nin özellikleri

Diğer özellikler ise Google'ın yapay zekasıyla mesajlaşma sırasında kullanılan emojileri kullanıcılara önerecek olan Önerilen Emojiler, İyileştirilmiş Sesli Komut, İyileştirilmiş Voice Access ve İyileştirilmiş Android Auto olarak sıralanmış durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İş arayanları YouTuber yapacaklarİş arayanları YouTuber yapacaklar
Anahtar Kelimeler:
deprem Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.