HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gören bir kez daha bakıyor! Bunalıma girince aracına bindirip... "Morali bozuk ama idare edecek"

Gören bir kez daha bakıyor! Bunalıma girince aracına bindirip... "Morali bozuk ama idare edecek"

17.08.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gemerek ilçesinde görenleri şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. İlçede yaşayan bir hayvansever bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlarken olay, 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat olayını akıllara getirdi.

Gören bir kez daha bakıyor! Bunalıma girince aracına bindirip... "Morali bozuk ama idare edecek"

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi. Kolları sıvayan Koçyiğit’in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi. Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı. Sızır Şelalesi ve çat yaylarına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Bu durum akıllara 19 yıl önce araca bindirilen Dana Ferhat’ı akıllara getirdi.

8f9b396f-de54-49db-a262-b08edd554e88

"MORALİ BOZUK AMA İDARE EDECEK"

Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, “Yem pahalandığından dolayı strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafiği altüst etti! Görenleri şaşırtan anlarTrafiği altüst etti! Görenleri şaşırtan anlar
Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...
Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettilerSuriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler
Anahtar Kelimeler:
Sivas Gemerek buzağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.