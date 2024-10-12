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  4. Gören 'neden' diye sordu! Boyunlarına tasma takıp havlayarak gezdiler... "Ne izledim ben şimdi?"

Gören 'neden' diye sordu! Boyunlarına tasma takıp havlayarak gezdiler... "Ne izledim ben şimdi?"

12.10.2024 07:52
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 07:52
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerin Almanya sokaklarında çekildiği iddia edilirken iki kadın boyunlarında tasma havlayarak dolaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

Almanya'da çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Görüntülerde iki kadın boyunlarına tasma taktı ve havlayarak yol boyunca ilerledi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken tepkileri de beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlığın durumu hiç iyi değil" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Almanya
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