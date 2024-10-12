Gören 'neden' diye sordu! Boyunlarına tasma takıp havlayarak gezdiler... "Ne izledim ben şimdi?"

Almanya'da çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Görüntülerde iki kadın boyunlarına tasma taktı ve havlayarak yol boyunca ilerledi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken tepkileri de beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlığın durumu hiç iyi değil" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi.