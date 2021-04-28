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Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı sınavları iptal mi oldu, ne zaman?

28.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

am kapanma kararı sonrasında gözler Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarına çevrilmişti. Adalet Bakanlığı sınavları için son dakika açıklama geldi. Peki, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı sınavları iptal mi oldu, ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı diğer yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili açıklaması..

Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı sınavları iptal mi oldu, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma açıklamanın ardından gözler Adalet Bakanlığı yeni sınav tarihlerine çevrildi. Nisan ve mayıs aylarını kapsayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavlar ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi. Ertelenen Adalet Bakanlığı sınavlarının tarihinin daha sonra ilan edilmesi bekleniyor.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN? ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU, NE ZAMAN?

30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasında yapılması beklenen Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarının tam kapanma nedeni ile ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edilirken, sınavlar için bir tarih verilmedi. Sınav tarihlerine dair açıklamanın tam kapanma sürecinin ardından yapılacağı düşünülüyor.

BAKANLIK İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Bakanlığın internet sitesinden "Adalet Bakanlığınca Yapılan Sınavların Ertelenmesine Dair Duyuru" başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

  • Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatları,

  • İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,

  • Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları,

  • Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır."
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Cumhurbaşkanı Adalet Bakanlığı

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