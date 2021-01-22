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  4. Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

22.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Biden göreve geldikten sonra ilk basın toplantısında Donald Trump'ın koronavirüse yönelik açıklamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Fauci, eski Başkan Trump'ın hidroksiklorokin açıklamasının bilimsel olmadığını savundu.

Baş Tıbbi Danışman görevini yeni Başkan Joe Biden döneminde de devam ettiren Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da dün yapılan basın toplantısında Trump’ın daha önce hidroksiklorokin ile ilgili yaptığı açıklamasına değindi.

Dr. Fauci, “Geriye dönmek istemiyorum ama söylenen şeyler olduğu çok açık, hidroksiklorokin ve bununla ilgili diğer şeyler hakkında. Bu gerçekten rahatsız ediciydi, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmıyorlardı” dedi.

İKİ HAFTA KULLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski Başkan Donald Trump, geçen yıl mayıs ayında hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini söylemişti.

Trump ayrıca ilacın çok sayıda hayat kurtardığını da sözlerine eklemiş ancak diğer yandan FDA, hidroksiklorokin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin korona tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği ve ciddi yan etkilerinin olduğu sonucuna vardığını açıklamıştı.

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