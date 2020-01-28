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Görme engelli öğretmen gönüllere "nağmelerle" dokunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Malatya'da bir okulda 10 yıldır müzik öğretmeni olarak görev yapan doğuştan görme engelli Habip İbar, gönülden bağlı olduğu müzik alanında koro şefi olmak için çaba gösteriyor - Antalya'da düzenlenen 100 Ses Koro Okulu'nun koro şefliği eğitimine katılan İbar: - "Müzikle yaşıyor, müzikle duyuyor ve görüyorum. Aklınıza gelebilecek tüm maddi, manevi, fiziksel ve duygusal hazların birçoğunu müzikle alıyorum" - "Ben 'Bütün şefler gören olmak zorunda mı, niye bir görme engelli şef olmasın' düşüncesiyle yola çıktım"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Düğünlerde şarkı söyleyerek müzik hayatına başlayan görme engelli Habip İbar, en büyük hayali koro şefliği için eğitim alıyor.

Mersin'de doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen 41 yaşındaki İbar, görme engelliler okulunda eğitim almak için 1984'te Gaziantep'e gitti.

Hayatı öğrenmek ve engelsiz insanlarla iç içe yaşayabilmek için eğitim hayatına normal okulda devam eden İbar, 1999'da girdiği sınavda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

İki yıl bu bölümde okuduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için tekrar girdiği üniversite sınavında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan İbar, mezuniyetin ardından öğretmenliğe başladı.

Malatya'da 10 yıldır müzik öğretmenliği yapan ve 986 öğrencisi bulunan Habip öğretmen, çocuklara müziği sevdirmenin gururunu yaşıyor.

Kendisini müzik alanında geliştirmek ve öğrencilere daha fazla faydalı olmak isteyen İbar, Antalya'da düzenlenen 100 Ses Koro Okulu'nun koro şefliği eğitimine katıldı.

- Hayatına müzik yön veriyor

Eşi de görme engelli olan İbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bateri hariç vurmalı çalgıların hemen hepsini öğrendiğini, piyanoda ise çok iyi olduğunu söyledi.

Özellikle ses eğitimi üzerine çalışmalar yaptığını anlatan İbar, "Eskiden engelli olmak ciddi sorundu, şimdi ise teknolojik imkanlar lehimize çalışıyor. İnsanların bu anlamda bilinçlenmesi işimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Müziğin kendisi için her şey olduğunu vurgulayan İbar, "Müzikle yaşıyor, müzikle duyuyor ve görüyorum. Aklınıza gelebilecek tüm maddi, manevi, fiziksel ve duygusal hazların birçoğunu müzikle alıyorum. Ben 'Bütün şefler gören olmak zorunda mı, niye bir görme engelli şef olmasın' düşüncesiyle yola çıktım. Şu an bunun eğitimini alıyorum, şef olarak görev yapmak istiyorum." diye konuştu.

İbar, kendisini geliştirmeye devam edeceğini, engelli insanların hayatına dokunmaya çalışacağını kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve kamp eğitmeni Mete Gökçe ise kendini akademik ve mesleki anlamda geliştirmek, koro şefi olmak isteyenleri eğitim kamplarında buluşturduklarını aktardı.

Kampların, ruhu ve gönlü duyan herkese açık olduğunu, herhangi bir engel ve sınır tanımadıklarını dile getiren Gökçe, Habip İbar'ın da görme engelli olmasına rağmen üç dönemdir eğitimlere katıldığını belirtti.

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görme engelli Habip İbar müzik öğretmeni

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