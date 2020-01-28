Görme engelli öğretmen gönüllere "nağmelerle" dokunuyor

Kendisini müzik alanında geliştirmek ve öğrencilere daha fazla faydalı olmak isteyen İbar, Antalya'da düzenlenen 100 Ses Koro Okulu'nun koro şefliği eğitimine katıldı.

Hayatı öğrenmek ve engelsiz insanlarla iç içe yaşayabilmek için eğitim hayatına normal okulda devam eden İbar, 1999'da girdiği sınavda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

- Hayatına müzik yön veriyor

Eşi de görme engelli olan İbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bateri hariç vurmalı çalgıların hemen hepsini öğrendiğini, piyanoda ise çok iyi olduğunu söyledi.

Özellikle ses eğitimi üzerine çalışmalar yaptığını anlatan İbar, "Eskiden engelli olmak ciddi sorundu, şimdi ise teknolojik imkanlar lehimize çalışıyor. İnsanların bu anlamda bilinçlenmesi işimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Müziğin kendisi için her şey olduğunu vurgulayan İbar, "Müzikle yaşıyor, müzikle duyuyor ve görüyorum. Aklınıza gelebilecek tüm maddi, manevi, fiziksel ve duygusal hazların birçoğunu müzikle alıyorum. Ben 'Bütün şefler gören olmak zorunda mı, niye bir görme engelli şef olmasın' düşüncesiyle yola çıktım. Şu an bunun eğitimini alıyorum, şef olarak görev yapmak istiyorum." diye konuştu.

İbar, kendisini geliştirmeye devam edeceğini, engelli insanların hayatına dokunmaya çalışacağını kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve kamp eğitmeni Mete Gökçe ise kendini akademik ve mesleki anlamda geliştirmek, koro şefi olmak isteyenleri eğitim kamplarında buluşturduklarını aktardı.

Kampların, ruhu ve gönlü duyan herkese açık olduğunu, herhangi bir engel ve sınır tanımadıklarını dile getiren Gökçe, Habip İbar'ın da görme engelli olmasına rağmen üç dönemdir eğitimlere katıldığını belirtti.

