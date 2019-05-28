Görme engelliye bıçakla saldırı sanığının akıl sağlığı araştırılacak

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, eşinin pencereden uzattığı sepete ekmek koyan görme engelli Hüsamettin Kul'u (55) arkasından yaklaşıp defalarca bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Emirhan Morçiçek'in (25) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda müşahaade altında olması nedeniyle getirilmediği duruşmada Hüsamettin Kul, "Beni öldürecekti, en ağır cezayı almasını istiyorum'' dedi.

Olay, geçen Ocak ayında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli Hüsamettin Kul, bakkaldan aldığı ekmeği eşi Selime Kul'un (54), evlerinin penceresinden sarkıttığı sepete koydu. Ancak madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in bıçaklı saldırısına uğradı. 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kul, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, gözaltına alınan Morçiçek tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılan Emirhan Morçiçek'in yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adlı Tıp Kurumu'nda müşahaade altında tutulan tutuklu sanık Morçiçek'in getirilmediği duruşmada Hüsamettin Kul ve eşi Selime Kul hazır bulundu.

'BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Sanığın cezalandırılmasını isteyen Hüsamettin Kul, ''Marketten ekmek aldım, eşimin saldığı sepete ekmekleri koyup, yoluma devam ettim. Arkamdan gelen biri elindeki bıçakla saldırmaya başladı. Çok sayıda bıçak darbesi aldım. Kendisini tanımıyorum. Beni öldürecekti, en ağır cezayı almasını istiyorum'' dedi.

'TİNERLE YAKACAKTIM'

Saldırı anına tanık olan Selime Kul ise, ''Elinde bıçak vardı, yüzünü kapatmıştı. Elindeki bıçağı görünce, 'ne yapacak' diye takip etmeye başladım. Önce sağa sola baktı, sokakta kimse yoktu. Eşime yaklaşaraki elindeki bıçakla vurmaya başladı. Çığlık attım. Kahvede oturanlar, çıkıp yardıma koştu. Zanlı o sırada kaçarak, evine girdi ve pencereye çıktı. Elinde tiner ve bıçak vardı. 'Bırakmadınız ki onu bir de bu tinerle yakacaktım. İsterse eşi gelsin onu da öldürürüm. Sen dua et seni öldürmedim' diyerek, tehdit etmeye başladı. Eşimi ambulansla hastaneye götürdük. Zanlıyı tanıyorum ama daha önce hiç konuşmadım. Karşı apartmanımızda oturuyorlar, annesiyle merhabalaşırdık. Gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme sanık hakkındaki adli tıp raporunun beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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