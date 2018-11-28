Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

Hesabından fotoğraflar paylaşarak bulduğu yaratığın ne olduğunu öğrenmeye çalışan Hannah'nın, aldığı cevaplar da pek iç açıcı değildi. Bazı kişiler belirsiz yaratığın şeytan olduğunu düşünürken, bazılarıysa uzaylıdan başka bir şey olamayacağını savundu. Peki gerçekte bu yaratık hangi türe ait olabilirdi?

Gizemli yaratık hayrete düşürdü!

Yeni Zelanda'nın Canterbury kentinde bir plajda bulunan yaratık görenleri hayrete düşürdü. Ne olduğu anlaşılamayan gizemli yaratığın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tartışma yarattı.

Hannah Mary, yaratığı annesiyle birlikte sahilde dolaşırken buldu. Yaratığın cinsini hayvan doldurma sanatçısının tahmin edebileceğini düşündü. Ancak durum düşündükleri gibi olmadı. Sanatçı da yaratığın ne olduğunu tahmin edemedi.

Bunun üzerine yaratığın sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan Mary, sanal alem kullanıcılarının bulduğu hayvanın ne olduğunu tahmin etmelerini istedi.

Bunun üzerine tahmin yürütmeye başlayan kullanıcılar oldukça ilginç tahminlerde bulundu.

Bazılarının şeytan, bazılarınınsa uzaylı dediği yaratıkla ilgili daha gerçekçi tahminler yürütenler de vardı.

Kullanıcılar, yaratığın bir tür goblin (gulyabani) köpekbalığı olduğunu öne sürdü.