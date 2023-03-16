Görüntüler Fransa'dan! Kaldırımlar çöple doldu, halk maske kullanmaya başladı

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren reforma karşı tepkiler sürüyor. Başkent Paris'te geçtiğimiz hafta iş bırakan temizlik işçileri grevlerini sürdürürken, çöpler sokakları kapladı. Kaldırımdaki çöplerden dolayı yürümekte zorluk çeken Fransızlar ise çareyi araç yollarını kullanmakta buldu.

Çöp yığınlarından etrafa ağır bir koku yayılırken, kokudan rahatsız olan halk maske kullanmaya başladı. Şehir yetkililerine göre temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent sokaklarının yarısında 6 bin 600 ton çöp birikti. Kaldırımlardaki çöp yığınları nedeniyle fare istilası yaşanmasından endişe duyuluyor. Temizlik işçileri, grevlerini 20 Mart Pazartesi gününe kadar sürdürecek.

HALKI SOKAĞA DÖKEN EMEKLİLİK REFORMU

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Söz konusu reform paketi 12 Mart'ta Senato'da yapılan oylamada kabul edilmişti. Paket dün Karma Komisyon'da görüşülmüş, hazırlanan nihai taslak son oylama için hem Senato’ya hem de Ulusal Meclis'e gönderilmişti. Senato’da bugün yapılan oylamada reform paketi kabul edilmiş ve Ulusal Meclis'e gönderilmişti. Fakat Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, reformun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamıştı. (İHA)





