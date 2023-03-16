HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Görüntüler Fransa'dan! Kaldırımlar çöple doldu, halk maske kullanmaya başladı

Görüntüler Fransa'dan! Kaldırımlar çöple doldu, halk maske kullanmaya başladı

16.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da tepki çeken emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te temizlik işçilerinin greve gitmesi sonucu çöpler kaldırımları kapladı. Çöp kokusundan rahatsız olan çok sayıda kişi maske takmaya başlarken, halk yürüyebilmek için araç yollarını kullanmak zorunda kaldı.

Görüntüler Fransa'dan! Kaldırımlar çöple doldu, halk maske kullanmaya başladı

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren reforma karşı tepkiler sürüyor. Başkent Paris'te geçtiğimiz hafta iş bırakan temizlik işçileri grevlerini sürdürürken, çöpler sokakları kapladı. Kaldırımdaki çöplerden dolayı yürümekte zorluk çeken Fransızlar ise çareyi araç yollarını kullanmakta buldu.

Çöp yığınlarından etrafa ağır bir koku yayılırken, kokudan rahatsız olan halk maske kullanmaya başladı. Şehir yetkililerine göre temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent sokaklarının yarısında 6 bin 600 ton çöp birikti. Kaldırımlardaki çöp yığınları nedeniyle fare istilası yaşanmasından endişe duyuluyor. Temizlik işçileri, grevlerini 20 Mart Pazartesi gününe kadar sürdürecek.

y1

HALKI SOKAĞA DÖKEN EMEKLİLİK REFORMU

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

y2

Söz konusu reform paketi 12 Mart'ta Senato'da yapılan oylamada kabul edilmişti. Paket dün Karma Komisyon'da görüşülmüş, hazırlanan nihai taslak son oylama için hem Senato’ya hem de Ulusal Meclis'e gönderilmişti. Senato’da bugün yapılan oylamada reform paketi kabul edilmiş ve Ulusal Meclis'e gönderilmişti. Fakat Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, reformun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamıştı. (İHA)

y3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'den kamuda TikTok yasağıİngiltere'den kamuda TikTok yasağı
Deprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama dahaDeprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama daha
Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
Fransa çöp

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’

Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.