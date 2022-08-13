Görüntüler gündeme oturdu! Sosyal medya, 'şiddet görmediğini' söyleyen genç kızı konuşuyor! 'Yardım' işareti dikkat çekti, Büyükelçilik harekete geçti

Sosyal medya son günlerde, Bulgaristan'da zorla tutulduğunu ve babasından defalarca şiddet gördüğünü öne süren 17 yaşındaki genç kız B. Ç.'yi konuşuyor. Instagram'daki paylaşımında gördüğü şiddeti anlatan genç kız, daha sonra sonra ise yeni video yayınlayan ve "babasıyla sorunları çözdüğünü" söyledi. Ancak genç kızın videoda yaptığı 'yardım' hareketi dikkatlerden kaçmadı. Yaşananlar sonrası sosyal medya ayaklanırken yardım çağrılarının ardı arkası kesilmedi...

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Tatil için gittiği Bulgaristan'da, arkadaşıyla birlikte alkol aldığı için babası tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen genç kızın paylaşımları ve yardım çığlıkları sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ" DERKEN YARDIM İSTEDİ

B. Ç., Instagram hesabından yaptığı paylaşımdan ve açıklamadan kısa süre sonra ise birkaç video yayınladı. Bu kez babası ile sorunları çözdüğünü söyleyerek "Ben iyiyim şu an. Babamla hiçbir sorun kalmadı, uzlaştık. Yeni bir sayfa açacağız" dedi. Genç kızın yüzündeki yara ve izler dikkat çekerken, videonun bir kısmında ise baş parmağını avcunun içine alarak 'yardım' işareti yaptığı görüldü.

YENİ VİDEODA BABASI DA YER ALDI

İlerleyen saatlerde yayınlanan yeni videoda ise bu kez babası da yer aldı. Birlikte çektikleri videoda bir önceki 'yardım' çağrısına atıfta bulunan genç kız, "Bugün yaptığım paylaşım için özür dilerim kimseyi endişelendirmek istemedim. Ailemle anlaştık sorun yok." dedi. Daha sonra ise babanın, kızı öptüğü görüldü.

BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ

Tüm bu gelişmeler ve görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken binlerce kullanıcının yaptığı yardım çağrısı ise yanıtsız kalmadı. Türkiye Sofya Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada bahsi geçen videolardan birinin altında, "Konuyu araştırıyoruz" notu düşüldü.



