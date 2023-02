Son dakika: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası kritik kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan can kaybı sayısını duyurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından toplandı. 4.5 saat süren toplantının tek gündemi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil AFAD merkez binası ev sahipliği yaptı.

BAKANLAR VİDEOKONFERANS ARACILIĞIYLA KATILDI

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya videokonferans aracılığıyla katıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu:

Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleşip, karaları etkilerken, Kahramanmaraş depremi doğrudan yerleşim yerinin altında gerçekleşti.

Kahramanmaraş'daki depremler dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor.

Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altında.

En kısa sürede depremin vurduğu şehirlere ulaşmak için seferber olduk. Böylesine büyük bir felaket dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar bizde de yaşandı. Milletimizin şüphesi olmasın, devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir.

AFAD merkezi ile illerimiz arasındaki yakın koordinasyonla depremin etkilediği yerleşim yerlerine ulaşıldı. Depremin üzerinden geçen uzun saatlerin ardından bile arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından canlı vatandaşlarımızı çıkarabiliyor olması teselli kaynağımızdır.

'4 ÜLKENİN EKİBİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYIP GERİ DÖNDÜ'

100 ülkeden yardım çağrısına cevap aldık. 84'ü toplamda 10 bin 943 arama kurtarma personeli ile sahadaki çalışmalara katıldı. 4 ülkenin ekibi çalışmalarını tamamlayıp geri döndü. Bu rakamın dünyadaki toplam arama kurtarma kapasitesinin çok önemli bölümüne tekabül ettiğinin altını çizmek isterim.

Ülkemize destek ve taziyede bulunmak için bizi arayan 42 ülkenin devlet başkanıyla telefonda görüştük. Ayrıca 61 farklı ülkeden 444 uçuşla ülkemize insani yardım ulaştırıldı. Dünyanın her tarafında dost ve kardeşlerimiz milletimiz için seferber oldu. Türkiye'nin bu kara gününde manevi destekleriyle yanımızda yer alan dostlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

'TOKİ BU DEPREMDEN ALNININ AKIYLA ÇIKTI'

Deprem bölgesinde yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Depremin yıktığı veya oturulamaz olan yerleri yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur.

Kaybedecek tek bir dakikamızın olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli yapı inşasını tamamlamaktır. Ülkemizin sahip olduğu tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma imkanlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmesini istiyorum.

Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz. Dün İstanbul Çam Sakura Hastanesi'ndeydim. Oradaki depremzede vatandaşlarımı, çocukları, annelerini ve bütün aileleri bizzat görme fırsatım oldu. Birçoğu İstanbul'daki ailelerinin yanına gelmek, yaralı olanlar da hastanede tedavilerini oluyor. Bu çerçevede ilk etapta oturulumaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL-2 bin TL kira yardımı yapılacağını açıklamıştım.

'100 BİN TL NAKDİ YARDIMDA BULUNUYORUZ'

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolarlık katkıda bulunan bölgenin yeniden ayağa kalkmasını sağlamak için gereken her türlü katkıyı sağlayacağız. Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz. Kabine üyeleri ve kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 580 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

Depremin 3. gününden itibaren büyük yıkım ve can kaybı yaşanan 10 ilimizi ziyarette bulunduk. Vatandaşlarımıza taziye ve geçmiş olsun dileklerimizde bulunduk. Bakanlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Bir yandan yıkıntıları kaldırırken diğer yandan vatandaşlarımıza barınma imkanı sağlayacak kapasiteyi oluşturma gayretindeyiz.

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz. Bölgeye bağışlar ve diğer yöntemlerle getirilen malzeme adedi 25 milyona ulaştı.

5 günde Hatay Havalimanı'nı devreye aldık. Enerji Bakanlığımız yıkılan direkler ve altyapı sebebiyle kesilen elektrik ve doğal gazı bir an önce şehirlere vermek için ilgili kurumları harekete geçirdi. Deprem bölgesine gelen madencilerimizin verdikleri mücadele hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecek.

'ANA MUHALEFET CİDDİ MANADA ÇİRKİNLEŞTİ'

Barajların patladığından ve barajların artık su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Bu sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla bu zor zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümüyle ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti. Bir taraftan yalanlarla sosyal medyadan adımlar, öbür taraftan bakıyorsunuz kalkıyor Borsa İstanbul'da atılan adımlarla ilgili SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Bu milletin paralarının yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün bir olma zamanıdır. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu iftiralar asla milletim tarafından affedilmeyecektir. Şimdi de afet bölgelerinde dolaşıyorum, yine dolaşacağım.

'HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİĞİ SERGİLEYENLERİ BİZ DE NOT EDİYORUZ'

Bozguncuların fitnelerine itibar etmeden, ülkemizden bu felaketin izlerini silmek, insanlarımıza gelecek kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sırf siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranları görmekten üzüntü duyuyorum. Fedakarca yürütülen çalışmaları değersizleştirmek için her türlü çirkefliği sergileyenleri biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdindeyken siyaset yapanları asla unutmayacağız. Milletimize olan saygımız gereği deprem felaketini siyasi ranta dönüştürme peşinde koşanları elbette affetmeyeceğiz. Onların seviyesine de inmeyeceğiz.