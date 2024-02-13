HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Görüntüler olay yaratmıştı! Taksiciyi neden dövdüğünü ifadesinde anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Taksiciyi neden dövdüğünü ifadesinde anlattı

13.02.2024 19:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'i yumruklayarak darp eden Metehan A. sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metehan A.'nın polise verdiği ifadesinde taksiciyi neden dövdüğünü anlattı. Metehan A. "taksinin şoförü Kaya Özer'i durması konusunda uyardım. Ancak, durmayınca öfkelenip, olayı gerçekleştirdim" dedi.

Görüntüler olay yaratmıştı! Taksiciyi neden dövdüğünü ifadesinde anlattı

İzmir'de taksiciyi yumruklayan Metehan A. ile ilgili karar verildi. Olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak aracına aldı. 100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Kaya Özer durduğu esnada; taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı.

dfsdfdfsfds

Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

izmirde-taksiciyi-yumruklayan-supheli-serbest_2041_dhaphoto3

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Metehan A. olduğu belirlendi. Metehan A., dün saat 15.00 sıralarında Bornova'da saklandığı bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Metehan A.'nın polisteki ifadesinde, taksideki kadının ağabeyinin dini nikahla yaşadığı eşi olduğunu belirtip, "Tartıştığımız sırada taksiyi durdurup bindi. Peşinden gittiğim taksinin şoförü Kaya Özer'i durması konusunda uyardım. Ancak, durmayınca öfkelenip, olayı gerçekleştirdim" dedi.

izmirde-taksiciyi-yumruklayan-supheli-serbest_2041_dhaphoto1

İşlemleri süren Metehan A.'nın hırsızlık, tehdit ve hakaret gibi suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir'de kediyi tekmeleyerek öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı! Başakşehir'de kediyi tekmeleyerek öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı!
Mustafa Sarıgül sesi titreyerek bölgeden paylaştı! 'Bu toprak benim canlarımı versin'Mustafa Sarıgül sesi titreyerek bölgeden paylaştı! 'Bu toprak benim canlarımı versin'
Maden faciasıyla ilgili Fahrettin Altun'dan vatandaşlara çağrı! 'İtibar etmeyin'Maden faciasıyla ilgili Fahrettin Altun'dan vatandaşlara çağrı! 'İtibar etmeyin'
Anahtar Kelimeler:
Taksici görüntü
En Çok Okunan Haberler
Ordu Büyükşehir'de belediye işçilerine yapılan zam büyük sevince yol açtı! "Paramız var ki veriyoruz'

Ordu Büyükşehir'de belediye işçilerine yapılan zam büyük sevince yol açtı! "Paramız var ki veriyoruz'

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Vali sosyal medyadaki iddiaya yanıt verdi

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Vali sosyal medyadaki iddiaya yanıt verdi

Al-Musrati Beşiktaş tarihine geçti!

Al-Musrati Beşiktaş tarihine geçti!

Mustafa Sarıgül sesi titreyerek bölgeden paylaştı! 'Bu toprak benim canlarımı versin'

Mustafa Sarıgül sesi titreyerek bölgeden paylaştı! 'Bu toprak benim canlarımı versin'

Yağmadan yargılanan Ağca elini masaya vurarak böyle tehdit etmiş: Sen zenginsin, bu daireyi vereceksin

Yağmadan yargılanan Ağca elini masaya vurarak böyle tehdit etmiş: Sen zenginsin, bu daireyi vereceksin

Toprak kaymasının meydana geldiği noktayla ilgili dikkat çeken fay detayı: İlçedekiler deprem sandı

Toprak kaymasının meydana geldiği noktayla ilgili dikkat çeken fay detayı: İlçedekiler deprem sandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.