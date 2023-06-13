HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Sakinleştirmek için vurduk'

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Sakinleştirmek için vurduk'

13.06.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Et ve Süt Kurumu’na bağlı kombinada hayvana eziyet eden çalışanların görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ve İ.G., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, ifadelerinde, hayvanı sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledikleri belirtildi. İşte olayın detayları...

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Sakinleştirmek için vurduk'

Tepki çeken olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. Görevliler, kesime hazırlanırken huysuzlanan büyükbaş hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada personelden M.A.T. ve İ.G., sopayla hayvanın başına defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

f6a2a0addac34c0f42e32bc816265ab9

'SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ'

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu’nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı. Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.’nin gözaltına alındığı bildirildi.

1effdc96301fec9fc362e68222871363

SAKİNLEŞMEYİNCE BAŞINA VURMUŞLAR

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne götürüldü. İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

d752498b31e9a72bf6a87ec18cf9b4e7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de kan donduran olay! Cansız bedenleri sokak ortasında bulunduİngiltere'de kan donduran olay! Cansız bedenleri sokak ortasında bulundu
SMA yardım parası vurgunu! SMA yardım parası vurgunu!
Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'
Anahtar Kelimeler:
Adana işkence Et ve Süt Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.