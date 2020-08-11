KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Göz altı morlukları çok kısa sürede ortadan kalkıyor! Gül suyu, maydanoz, süt...

Göz altı morlukları çok kısa sürede ortadan kalkıyor! Gül suyu, maydanoz, süt...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz altı morlukları en çok rahatsız olunan cilt problemlerinden biri. Yorgunluktan ya da tamamen genetik olarak oluşabiliyor. Çeşitli kozmetik ya da kimyasal yöntemler denense de evde tamamen doğal malzemelerle de göz altı morlukları geçirilebilir ya da hafifletilebilir. Göz altı morluklarına iyi gelen şeyler yazımızda…

Göz altı morlukları çok kısa sürede ortadan kalkıyor! Gül suyu, maydanoz, süt...

Göz altı morlukları estetik endişelere neden olmakla birlikte bir sağlık problemine işaret etmez ve tıbbi müdahale gerektirmez. Ancak kişinin olduğundan yorgun ve yaşlı görünmesine neden olduğundan dolayı psikolojiyi de olumsuz etkiler. Morluklara iyi gelen ve geçmesine yardımcı olan çözümleri birlikte inceleyelim.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ NEDENLERİ

Göz altı morluklarının en önemli sebeplerinden biri genetik yapıdır. Yorgunluk, uykusuzluk da göz altındaki morlukları artırıyor. Yetersiz sıvı alımı sonrası oluşan dehidrasyon da göz altı morluklarının oluşumuna neden oluyor. Bunların haricinde B, C, E ve K vitaminlerinin eksiklikleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler de morlukların artmasına neden oluyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA İYİ GELEN ŞEYLER

  • Göz altı morluklarına kimi zaman göz altı torbaları da eşlik eder. Soğuk kompres uygulanması göz altı torbalarının görünümünü azaltmada yarımcı olabilir. Buz küplerini havluya sarıp göz altlarına uygulayabilirsiniz. Buz yerine soğuk suyla ıslatılmış bez de kullanabilirsiniz.

  • Uyku düzeninize ve kalitenize dikkat ederek göz altı morluklarının ve torbalarının azalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük ihtiyacınız olan 7-8 saat uykuya dikkat etmeniz gerekir.

  • Buz ya da soğuk su uygulaması gibi çay poşetleri de içerdiği antioksidan ve kafein sebebiyle morlukların ve torbaların görünümünü azaltır. Kullandığınız siyah ya da yeşil çay poşetlerini dolapta bir süre beklettikten sonra gözlerinize yerleştirip 10 dakika kadar bekletin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

  • Süt kullanımı da göz altı morluklarında etkilidir. İki makyaj pedini süte batırıp göz altına yerleştirip bir süre bekletin.

  • Maske yaptıktan sonra gözlere yerleştirilmiş salatalık dilimleri hiç de yabancı bir görüntü değil. İçerdiği yüksek su içeriği nedeniyle göz altlarınızı nemlendirir. Soğuk salatalıkların gözlere yerleştirilip bir süre bekletilmesi morlukların ve göz altı torbalarının azalmasında etkilidir.

  • Patates nişasta içeriğiyle ten rengini açmada kullanılabilen sebzelerden biridir. Patatesleri direkt gözünüze yerleştirebileceğiniz gibi rendeleyip suyunu sıktıktan sonra makyaj pedini batırıp gözünüze uygulayabilirsiniz.

  • Tonik olarak da kullanılabilen gül suyunu makyaj pedine emdirdikten sonra gözünüze yerleştirerek 15 dakika kadar bekletebilirsiniz.

  • Hindistan cevizi içerdiği E vitamini nedeniyle göz altını nemlendirip koyu halkaların görünümünü azaltmada yardımcı olur. Ancak dikkatli kullanmakta fayda var. Göz altında yağ bezeleri oluşumuna neden olabilir.

  • Maydanoz içerdiği C ve K vitaminleri nedeniyle morlukları hafifletmede etkilidir. Doğrayıp sıcak suda beklettiğiniz maydanoz suyuna makyaj pedlerini batırıp göz altlarına uygulayabilirsiniz.
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
    Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...
    Bunları yapmazsanız çocuğunuz asla uyumaz! Çocuk uyutmanın püf noktaları...Bunları yapmazsanız çocuğunuz asla uyumaz! Çocuk uyutmanın püf noktaları...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Aşkını ilan eden oyuncu isyan etti: İki genç insanı linç etmeye...

    Aşkını ilan eden oyuncu isyan etti: İki genç insanı linç etmeye...

    Survivor Berkan’ın sevgilisi güzelliğiyle mest etti!

    Survivor Berkan’ın sevgilisi güzelliğiyle mest etti!

    MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

    MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

    Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdıran bikinili poz

    Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdıran bikinili poz

    Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

    Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

    Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

    Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

    İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

    Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Diş fırçasındaki büyük tehlike! Fırçanızı bu şekilde temizlemezseniz...

    Diş fırçasındaki büyük tehlike! Fırçanızı bu şekilde temizlemezseniz...

    Kıyafet seçerken sakın bu hataları yapmayın! Ten rengine uygun olması için...

    Kıyafet seçerken sakın bu hataları yapmayın! Ten rengine uygun olması için...

    A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..

    A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..

    Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

    Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

    Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

    Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

    Meğer tebeşir harika bir temizlik ürünüymüş! Tırnak, yağ lekesi, böcek..

    Meğer tebeşir harika bir temizlik ürünüymüş! Tırnak, yağ lekesi, böcek..

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.