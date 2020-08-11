Göz altı morlukları çok kısa sürede ortadan kalkıyor! Gül suyu, maydanoz, süt...

Göz altı morlukları estetik endişelere neden olmakla birlikte bir sağlık problemine işaret etmez ve tıbbi müdahale gerektirmez. Ancak kişinin olduğundan yorgun ve yaşlı görünmesine neden olduğundan dolayı psikolojiyi de olumsuz etkiler. Morluklara iyi gelen ve geçmesine yardımcı olan çözümleri birlikte inceleyelim.
Göz altı morluklarının en önemli sebeplerinden biri genetik yapıdır. Yorgunluk, uykusuzluk da göz altındaki morlukları artırıyor. Yetersiz sıvı alımı sonrası oluşan dehidrasyon da göz altı morluklarının oluşumuna neden oluyor. Bunların haricinde B, C, E ve K vitaminlerinin eksiklikleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler de morlukların artmasına neden oluyor.
Göz altı morluklarına kimi zaman göz altı torbaları da eşlik eder. Soğuk kompres uygulanması göz altı torbalarının görünümünü azaltmada yarımcı olabilir. Buz küplerini havluya sarıp göz altlarına uygulayabilirsiniz. Buz yerine soğuk suyla ıslatılmış bez de kullanabilirsiniz.
Uyku düzeninize ve kalitenize dikkat ederek göz altı morluklarının ve torbalarının azalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük ihtiyacınız olan 7-8 saat uykuya dikkat etmeniz gerekir.
Buz ya da soğuk su uygulaması gibi çay poşetleri de içerdiği antioksidan ve kafein sebebiyle morlukların ve torbaların görünümünü azaltır. Kullandığınız siyah ya da yeşil çay poşetlerini dolapta bir süre beklettikten sonra gözlerinize yerleştirip 10 dakika kadar bekletin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
Süt kullanımı da göz altı morluklarında etkilidir. İki makyaj pedini süte batırıp göz altına yerleştirip bir süre bekletin.
Maske yaptıktan sonra gözlere yerleştirilmiş salatalık dilimleri hiç de yabancı bir görüntü değil. İçerdiği yüksek su içeriği nedeniyle göz altlarınızı nemlendirir. Soğuk salatalıkların gözlere yerleştirilip bir süre bekletilmesi morlukların ve göz altı torbalarının azalmasında etkilidir.
Patates nişasta içeriğiyle ten rengini açmada kullanılabilen sebzelerden biridir. Patatesleri direkt gözünüze yerleştirebileceğiniz gibi rendeleyip suyunu sıktıktan sonra makyaj pedini batırıp gözünüze uygulayabilirsiniz.
Tonik olarak da kullanılabilen gül suyunu makyaj pedine emdirdikten sonra gözünüze yerleştirerek 15 dakika kadar bekletebilirsiniz.
Hindistan cevizi içerdiği E vitamini nedeniyle göz altını nemlendirip koyu halkaların görünümünü azaltmada yardımcı olur. Ancak dikkatli kullanmakta fayda var. Göz altında yağ bezeleri oluşumuna neden olabilir.
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