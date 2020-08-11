Göz altı morlukları çok kısa sürede ortadan kalkıyor! Gül suyu, maydanoz, süt...

Göz altı morlukları estetik endişelere neden olmakla birlikte bir sağlık problemine işaret etmez ve tıbbi müdahale gerektirmez. Ancak kişinin olduğundan yorgun ve yaşlı görünmesine neden olduğundan dolayı psikolojiyi de olumsuz etkiler. Morluklara iyi gelen ve geçmesine yardımcı olan çözümleri birlikte inceleyelim.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ NEDENLERİ

Göz altı morluklarının en önemli sebeplerinden biri genetik yapıdır. Yorgunluk, uykusuzluk da göz altındaki morlukları artırıyor. Yetersiz sıvı alımı sonrası oluşan dehidrasyon da göz altı morluklarının oluşumuna neden oluyor. Bunların haricinde B, C, E ve K vitaminlerinin eksiklikleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler de morlukların artmasına neden oluyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA İYİ GELEN ŞEYLER