KADIN

Göz altı morlukları için 8 öneri

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 13.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

Özellikle kadınların ileri yaşlarda en çok can sıkan sıkıntılarının başında gözaltı morlukları ve şişlikleri gelir.

Göz altı morlukları için 8 öneri

Her yaşta kadın ve erkeğin yaşadığı ve dış görünüşe gölge düşüren gözaltı morlukları yaşam şartlarından kaynaklandığı gibi, genetik faktörlerden de oluşabilir. Ya da ilaç kullanımı, uykusuzluk gibi sorunlar da gözlerde şişlik veya morluk oluşturabilir. Morluklar bazen başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Göz altı morluklarının nedenleri;

Genetik nedenler

Düzensiz uyku

Yorgunluk

Aşırı stres

Güneşin zararlı ışınları

Bazı ilaçlar ve kozmetik ürünler

Yetersiz beslenme

Yaş alma

Gıda alerjileri

Sıvı retansiyonu

Hamilelik

Regl dönemi

Demir eksikliği anemisi

Dehidrasyon

Göz altı morlukları için evde yapılabilecekler;

Salatalıkla göz altı morluklarının görünümü azaltılabilir. Salatalık maskesi de cilde canlılık ve parlaklık verir. Sulu bir salatalığı ince ince dilimleyip gözlerinizin üzerine koyun. 15 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Morluklar azalana kadar her gün tekrarlayabilirsiniz.

Limon ve domates suyuyla hazırlayacağınız maske en etkili çözümlerden biridir. Eşit miktarda limon ve domates suyunu karıştırarak 1 hafta boyunca günde 2 kere göz altlarına sürün.

Patates dilimlerini salatalık dilimleri gibi gözlerinizin üzerinde 15 dakika bekletirseniz bir süre sonra göz altı morluklarınızın hafiflediğini göreceksiniz.

Soğuk sallama çay poşetleri hem gözlerinizin yorgunluğunu alır hem de morlukları hafifletir. Çay poşetlerini kullandıktan sonra soğumasını bekleyebilir ya da soğuk suya batırarak kullanabilirsiniz.

Zerdeçal ve ananas suyunu karıştırarak hamur kıvamına getirip göz altlarına sürebilirsiniz.

Göz altı morlukları için en kolay çözümlerden biri de soğuk süt. Soğuk süte batırdığınız pamuk parçalarını gözlerinizin üzerine koyup 15-20 dakika kadar bekletin.

15 kadar nane yaprağını ince ince dilimledikten sonra göz altlarına yerleştirin ve 20 dakika kadar bekletin. Bunu morluklar azalana kadar günde 2 kez yapabilirsiniz.

Kaşığı 10-15 dakika boyunca buzlukta bekletebilir ve çıkardıktan sonra halkaların üzerinde tutabilirsiniz. Kaşığın soğukluğu geçene kadar tutmaya devam edebilirsiniz.

Göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olabilecek şeyler;

Sağlıklı beslenmek.

Yeterli miktarda su tüketmek.

Göz altı bölgesine nazik davranmak.

Gözleri ovuşturmaktan kaçınmak.

Yeterli miktarda uyumak.

Burun tıkanıklığı varsa bunu çözmek.

Doğru makyaj temizleme ürünü kullanmak.

Yüzü yıkarken çok sıcak su kullanımından kaçınmak.

Alkol tüketimini ve tuz tüketimini azaltmak.

Eğer sigara kullanıyorsanız bırakmak.

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