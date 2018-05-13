Göz altı morlukları için 8 öneri

Her yaşta kadın ve erkeğin yaşadığı ve dış görünüşe gölge düşüren gözaltı morlukları yaşam şartlarından kaynaklandığı gibi, genetik faktörlerden de oluşabilir. Ya da ilaç kullanımı, uykusuzluk gibi sorunlar da gözlerde şişlik veya morluk oluşturabilir. Morluklar bazen başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Göz altı morluklarının nedenleri;

Genetik nedenler

Düzensiz uyku

Yorgunluk

Aşırı stres

Güneşin zararlı ışınları

Bazı ilaçlar ve kozmetik ürünler

Yetersiz beslenme

Yaş alma

Gıda alerjileri

Sıvı retansiyonu

Hamilelik

Regl dönemi

Demir eksikliği anemisi

Dehidrasyon

Göz altı morlukları için evde yapılabilecekler;

Salatalıkla göz altı morluklarının görünümü azaltılabilir. Salatalık maskesi de cilde canlılık ve parlaklık verir. Sulu bir salatalığı ince ince dilimleyip gözlerinizin üzerine koyun. 15 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Morluklar azalana kadar her gün tekrarlayabilirsiniz.

Limon ve domates suyuyla hazırlayacağınız maske en etkili çözümlerden biridir. Eşit miktarda limon ve domates suyunu karıştırarak 1 hafta boyunca günde 2 kere göz altlarına sürün.