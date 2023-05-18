Göz altı morluklarını iki ton açıyor! Aydınlık göz altlarının bakım sırrı

Göz altı morlukları çökük ve yaşlı görünüme sebep olabiliyor. Göz altı morluklarından kurtulmak için ışık dolgusu gibi işlemler yaptırılsa da evde doğal çözüm arayan kişiler kapatıcılara yöneliyor. Doğru makyaj işlemleriyle göz altı morluklarını kapatmak mümkün olabiliyor ancak bu çözüm kısa sürüyor. Doğru göz altı bakımı ile de tüm morluklardan kurtulmanız mümkün olabilir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇİRİLİR?

Göz altı morluklarının giderilmesinde patatesin çeşitli kullanım yöntemleri vardır. Bunlardan biri patatesi çiğ olarak dilimleyip göz çevrenize yerleştirmek ve yaklaşık 20 dakika beklemektir. Bir diğer yöntem de, patatesi rendeledikten sonra, bir tülbent yardımıyla suyunu sıkmak ve bu suyu göz çevresine sürmektir. İçerdiği nişasta ve C vitamini, patatesi göz altı morluklarının tedavisinde faydalı bir besin olarak öne çıkarmaktadır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz altı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada iki üç kere göz çevrenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.



