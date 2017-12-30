Göz altlarınızda morluk mu var, bu yöntemleri mutlaka deneyin

Göz çevresindeki derinin incelmesi ve buradaki kılcal damarlarda oluşan hastalık göz altı morluğu olarak karşımıza çıkar.

Göz altı morluklarının oluşma nedenleri

Aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gibi nedenlerden dolayı oluşan gözaltı morluklarına cerrahi tedaviyle çözüm bulunabildiği gibi bitkisel tedaviler veya evinizde yapabileceğiniz pratik yöntemler de mevcuttur.

Göz altı morluğu genelde koyu tenli insanlarda az görünür. Tersine açık tenli kişilerde gözaltı morluğu çok görülen bir hastalıktır. Sıcak ve nemli hava göz morlukları tetikleyen bir etkendir. Hormonal değerlerimizdeki değişiklik veya tükettiğimiz tuzlu yiyecek ve yemeklere bağlı olarak göz etrafımızda sıvı toplanır ve morluklar oluşur.

Ayrıca vücut için zararlı ve bağımlılık yapan sigara ve alkol tüketicide etkenlerden biridir.

Göz altı morlukları nasıl tedavi edilir?

Morlukların oluşumu engellemek için yapılması gereken en önemli şeylerden biri bol su tüketimidir. Su, vücuttaki toksinlerin kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur. Cildi gençleştirir ve cilt lekelerinin kaybolmasını sağlar.

Kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkları azaltın. Sabah kahvaltılarını düzenli yapın ve sağlıklı yiyeceklerden yiyin.

Güneşten koruna, iyi uyku alma, aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınma da göz altı morlukların oluşumunu azaltacaktır.

Morlukların azaltılması için C ve E vitamini alımını çoğaltmak ve bol bol meyve tüketmek de gerekir.

Göz altı morluğuna iyi gelen önemli besin patates ve salatalıktır. Çiğ patates ve salatalığı göz kapaklarınıza koyarak, 15 dakika uygulayacağınız doğal maske ile gözaltı morluklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Çay göz altı morluklarına iyi gelir. Çayı soğutup gözaltı çevresine bir pamuk kullanarak kompres yapın. Veya çayı buz şeklinde kullanmak da faydalı olacaktır. Buz dondurma kapları içine çayı koyunuz, sabah uyanınca buz kalıpları halindeki çayımızı gözaltlarında gezdiriniz. Morlukların azalmasın yanında sisliklerde iyi gelecektir.

Öte yandan, özellikle C ve K vitamini bulunan gözaltı kremleri de sorunun çözümünde fayda sağlayacaktır.

Göz bölgenize aşırı makyaj yapmaktan kaçının. Böylece cildinizin hava almasını sağlamış olursunuz. Ayrıca sürdüğünüz nemlendirici kremleri, pamuk yardımı ile gözaltlarınızda iyice dağılmış olmasına dikkat edin.

Sıcak suyu bir kovaya koyun ve yüzünüze buhar banyosu yapın. Hem gözaltı morluklarınızın azaldığını hem de yüzünüzdeki gözeneklerin açıldığını göreceksiniz. Bu sayede kolaylıkla yüz temizliğinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Gözlerinize soğuk su ya da buz ile kompres uygulayın. Böylece hem gözlerinizi rahatlatmış hem de gözaltı morluklarından kurtulmuş olursunuz.