Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için doğal ve kesin çözümler

Yaş ilerledikçe artan göz altı kırışıklıkları pek çok kişinin sorunlarından bir tanesidir. Göz çevresi, tüm vücutta derinin en ince olduğu bölgelerdendir. Bu nedenle gerekli bakımların yapılmaması, bazı çevresel faktörler ve göz çevresine gereken önemin verilmemesi dolayısıyla bu bölgede zaman içinde kırışıklıklar oluşabilir. Ancak neyse ki, bu kırışıklıklarla mücadele etmenin birçok doğal yolu bulunuyor.
Göz Çevresinde Neden Kırışıklık Oluşur?
Göz çevresinde oluşan kırışıklıkların başlıca nedenleri şunlardır:
Göz çevresini güneşin zararlı ışıklarından korumamak:
- Özellikle yaz aylarında şiddetli güneş ışınları hem vücuda hem de göz çevresine zarar vermektedir.
- Güneşin etkisinin yoğun olduğu zamanlarda güneş gözlüğü takarak gözleri zararlı ışınlardan korumak gerekir.
Uyku sorunları:
- Gece geç yatmak, sabah ise güne erken kalkarak başlamak, göz çevresinde kırışıklık oluşumuna zemin hazırlar.
- Bu nedenle günde en az yedi saat uyumaya özen gösterilmelidir.
Gereğinden fazla mimik hareketi yapmak:
- Gün içinde çok fazla mimik hareketi yapmak ve yüzü sürekli buruşturmak, göz çevresindeki kırışıklıklara neden olan etkenlerden bir tanesidir.
- Bu nedenle yüz kaslarını olabildiğince gevşek ve esnek tutmak gerekir. Yüzde buruşma hissedildiğinde ise, çene kasları geriye alınarak yüz sabit bir forma kavuşturulmalıdır.
Gözleri ovuşturmak:
- Gözleri olağandan daha sert bir biçimde ovuşturmak kırışıklık oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu ovuşturma işlemi, göz ya da göz çevresinin kaşınmasından dolayı yapılıyorsa mutlaka bir göz doktoruna başvurmak gerekir.
- Makyaj temizlerken de dikkatli olmak gerekir. Özellikle göz makyajını çıkarırken sert hareketlerde bulunulmamalıdır. Göz makyajı temizleyici ürünün ise gözde yağlı ve kalın bir tabaka bırakmaması gerekir.
Yüzüstü yatmak:
- Yüzüstü uyumak, göz çevresine yapılan baskı nedeniyle zararlıdır.
- Yüz kasları gereğinden fazla baskı altında kaldığı için bu durum göz çevresinde kırışıklığa neden olur. Bu nedenle olabildiğince sırtüstü uyumaya çalışılmalıdır.
Alkol ve asitli içecek tüketmek:
- Alkollü ve asitli içecekler genel anlamda vücudu yorar ve yaşlandırır. Bu yaşlanmaya göz çevresi de dahildir. Bu sorunun çözümü ise bu tür gazlı içecek tüketiminin minimuma indirilmesi ile olur.
Sigara kullanımı:
- Sigara kullanımı tıpkı alkollü ve asitli yiyecekler gibi vücudun ve cildin erken yaşlanmasına neden olur.
- Bu nedenle sigara kullanımının en aza indirilmesi ve hatta bırakılması tavsiye edilmektedir.
Bilinçsiz krem kullanımı:
- Vücut yapısına uygun olmayan krem kullanılması, göz çevresindeki kırışıklıkları artırır. Bu soruna çözüm olarak cilt ve göz yapısına uygun olan kremlerin tercih edilmesi gerekir.
Göz Çevresi Kırışıklıkları Nasıl Önlenir?
Göz çevresinde oluşan kırışıklıkları önlemek için şu yöntemler denenebilir:
- Göz çevresi çok hassas bir bölge olduğundan, bu kısım nemli tutulmalıdır. Bunun için özel üretilmiş göz çevresi kremleri kullanılabilir.
- Özellikle yüksek antioksidan içeren yiyecekleri tüketmek kırışıklıklarla savaşmanın en etkili yollarından bir tanesidir. Bu yiyeceklerde vücudun alması gereken vitamin ve mineraller olduğundan, göz çevresi için de faydalıdır.
- Egzersiz yapmak da yine göz altı ve göz çevresindeki kırışıklıkların önlenmesinde etkilidir. Egzersizler hem kasları hem de cildi sıkılaştırır.
- Gün içerisinde yüzü ve özellikle göz çevresini soğuk su ile yıkamak da kırışık önleyici bir yöntemdir. Soğuk su ile yıkanan ciltte gözenekler küçülür ve cilt tazelenmiş olur.
- Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tüketilen su miktarı da çok önemlidir. En az iki litre su tüketimi kırışıklıkların engellenmesine ve vücudun sıkılaşmasına yardımcı olur.
- Günümüz koşullarında stresten tamamen uzaklaşmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat yine de stresi kontrol altında tutmak ve de yine kırışıklık oluşumunu önleyecektir. Stresten uzaklaşmak adına nefes çalışmaları ve yoga yapılabilir.
- Özellikle yaz aylarında dışarı çıkarken mutlaka cilde uygun bir güneş kreminin kullanılması gerekir.
Göz Çevresi Kırışıklığı İçin Maskeler
Göz çevresindeki kırışıklıkları azaltan ve önleyen, evde yapılabilecek doğal maskeler şunlardır:
Yumurta içerdiği yüksek protein sayesinde kırışıklıkların önlenmesi yardımcı olur, yumurta akı maskesi cildin sıkılaşmasını sağlar.
Bu maskeyi uygulamak için m
alzemeler:
- Bir yumurtanın beyazı,
- Bir yemek kaşığı soyulmuş ve rendelenmiş havuç ve
- Bir çay kaşığı aloe vera ya da badem yağı
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
- Öncelikle yumurta beyazı ve havuç iyice karıştırılır.
- Daha sonra bu karışıma aloe vera ya da badem yağı eklenir.
- Tekrar iyice karıştırıldıktan sonra, temizlenmiş yüze masaj yaparak uygulanır.
- Yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.
- Bu maske haftada bir ya da iki kere uygulandığında, düzenli kullanım sonucu gözle görülür bir sıkılaşma sağlar.
2. Havuç maskesi
Havuç içerdiği A vitamini sayesinde yeni cilt hücresi üretimini destekler. Bu sayede cildi kırışıklıklara karşı korur. Ayrıca havuç yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden cildin ve özellikle göz çevresinin erken yaşlanmasına engel olur.
Bu maske için malzemeler:
2 adet havuç ve
- Bir çay kaşığı tatlı badem yağı
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
- Havuçların dış kısmı soyulur.
- Daha sonra meyve sıkacağında suyu sıkılır.
- Havuç suyuna tatlı badem yağı eklenir ve buzdolabında soğumaya bırakılır.
- Bu karışım iki saat bekletildikten sonra, göz çevresine (özellikle yan bölgelere ve göz altlarına) uygulanır.
- Yarım saat bekledikten sonra soğuk suyla yıkanır.
- Bu maske, haftada üç ya da dört kere uygulanabilir.
Salatalık maskesi:
- Güneşin, kirin, stresin ve uykusuzluğun yıpratmış olduğu ciltler için harika bir maskedir.
- Salatalık içeriğindeki A, B1, C ve H vitaminleri bakımından zengin olduğundan cildi besler ve cilde tazelik ve canlılık verir.
- Düzenli kullanımda cildi yumuşatır, esneklik verir ve nemlendirir. Bu sayede göz çevresi kırışıklıklarını da önler.
Bu maske için malzemeler:
1 adet salatalık
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
- Salatalığın kabuğu soyulur ve rendelenir.
- Salatalık rendelendikten sonra çıkacak olan posası süzülür ve suyu bir saat buzdolabında bekletilir.
- Daha sonra bu su, göz çevresine ve göz altlarına sürülür.
-
20 dakika bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.
Yine salatalıkla yapılan bir başka uygulamada ise, bir salatalığın kabukları soyulur ve ince ince dilimlenir. Buzdolabında bekletildikten sonra bu dilimler göz çevresine koyulur. On dakikada bir buzdolabında bekletilen dilimlerle maske tazelenir. Bu uygulama da yüze ve göz çevresine ferahlık ve tazelik verir.
4. Lahana maskesi
C vitamini içeren lahana sebzesi, antioksidan etkisi yaratarak kırışıklıkların önüne geçer. Ayrıca vücuttaki kan dolaşımını artırdığı için göz çevresine oksijenin daha fazla gelmesini sağlar. Bu sayede cilt hücrelerinin yenilenmesine de olanak sağlar.
Bu maske için: malzemeler:
2-3 adet lahana yaprağı,
1 çay kaşığı bal
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
- Lahana yaprakları iyice yıkanır ve suyu sıkılır. Bu işlem için meyve sıkacağı tercih kullanabilirsiniz. Eğer meyve sıkacağı yoksa da lahana yapraklarını katlayabilir ve bu şekilde ince dilimler şeklinde kesebilirsiniz.
- Lahana suyu ya da ince dilimlenmiş yaprakları, suyuyla beraber bir çay kaşığı bal ile karıştırılır.
- Bu maske göz çevresine sürülür ve yirmi dakika bekletilir. Ardından soğuk su ile iyice yıkanır.
Avokado, göz çevresindeki kırışıklıkların ve koyu halkaların önüne geçer. Cildi nemli tutarak ona esneklik sağlar ve yaşlanmayı geciktirir.
Avokado kullanılarak yapılabilecek bir maske olduğu gibi yalnızca avokado yağını da kullanabilirsiniz.
Maske için malzemeler:
- Birkaç dilim avokado ya da bir miktar avokado yağı,
- Badem yağı
Maskenin yapılışı ve malzemeler:
- Eğer avokado dilimi tercih edildi ise, bu dilimler püre haline getirildikten sonra kullanılır.
- Daha sonra bu püre şeklindeki avokadoya ya da yalnızca avokado yağına badem yağı eklenir.
- Karıştırıldıktan sonra göz çevresine uygulanır.
-
5-10 dakika bekletilir ve ardından soğuk su ile temizlenir.
5. Hindistan cevizi yağı maskesi
Hindistan cevizi yağı, son yılların belki de en önemli cilt bakım yağlarından bir tanesidir. Hemen hemen her yere uygulanabilir özelliğe sahiptir. Bu yağ hem mikropları önler hem de mantar oluşumunu engeller. Yeni cilt hücrelerinin oluşmasını sağlar. Cildin doğal pH dengesini korumasına da yardımcı olur.
Bu maske için malzemeler:
6 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
- Hindistan cevizi yağı düşük sıcaklıkta ısıtılır.
- Daha sonrasında bir kaba konarak nazikçe masaj hareketleri ile göz çevresine sürülür.
- Uygulamayı yıkamanıza gerek yoktur. Özellikle bu işlem gece yatarken uygulandığında, sabaha çok daha taze bir göz çevresiyle uyanabilirsiniz.
- Haftada
3-4 kere uygulayabilirsiniz.
6. Çikolata maskesi
Kakao, cildi daha esnek bir yapıya kavuşturduğundan dolayı yaşlanmaların ve kırışıklıkların önüne geçer.
Bu maske için malzemeler:
1 çay kaşığı kakao tozu,
1 çay kaşığı şeftali yağı,
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
- Kakao tozu, şeftali yağı ve E vitamini karıştırılır.
- Maskeyi uygulamadan önce yüzün temizlenmiş olması gerekir. Hazırlanan karışım göz çevresine ve göz altlarına sürülür.
- Yirmi dakika bekledikten sonra soğuk su ile temizlenir.
- Düzenli kullanım sonucu gözle görülür bir etki yaratır.
- Şeftali yağı, cildi yenileyici bir özelliğe sahiptir. E vitamini ise kırışıklıklarda ve ince çizgilerin yok edilmesinde fazlasıyla etkilidir.
Yaşlanmayı Geciktiren Doğal Çözümler
Tüm bu maskeler kırışıklıklarla dıştan mücadele eder. Çok daha iyi verim almak ve kırışıklıkları minimuma indirmek için beslenme de çok önemlidir. Kırışıklıkları engellemek için kullanılabilecek iki önemli doğal yağ daha vardır.
1. Balık yağı
Düzenli olarak tüketilen balık yağı:
- İçeriğindeki yüksek miktardaki
Omega-3 sayesinde cilt yaşlanmasına engel olur.
- Cildi yumuşatır ve esneklik kazanmasına yardımcı olur.
- İnce çizgi oluşumu, yaşlanma gibi belirtilerin önüne geçer.
2. Çuha çiçeği yağı
Çuha çiçeğinin içinde yüksek miktarda
Omega-3 ve Omega-6 yer alır. Bu yağları vücut kendi kendine üretemez, bu nedenle dışarıdan alınması gerekir.
Ayrıca:
- Yine çuha çiçeği tohumundan oluşturulan Gamma Linoleik asit kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
- İçeriğindeki potasyum ve magnezyum bileşenleri yaşlanmayı geciktirir.
- Çuha çiçeği yağı kapsül olarak kullanılacaksa, her öğünden sonra alınmalıdır. Günde üç kere alınabilir.
- Eğer yağ olarak kullanılacak ise, iki ya da üç tatlı kaşığı kullanılması gerekir. Bu yağ gece yatmadan önce göz çevresine ve göz altlarına sürülebilir. Yıkamaya ve temizlemeye gerek yoktur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum