Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için doğal ve kesin çözümler

Yaş ilerledikçe artan göz altı kırışıklıkları pek çok kişinin sorunlarından bir tanesidir. Göz çevresi, tüm vücutta derinin en ince olduğu bölgelerdendir. Bu nedenle gerekli bakımların yapılmaması, bazı çevresel faktörler ve göz çevresine gereken önemin verilmemesi dolayısıyla bu bölgede zaman içinde kırışıklıklar oluşabilir. Ancak neyse ki, bu kırışıklıklarla mücadele etmenin birçok doğal yolu bulunuyor.

alzemeler:

Bir yumurtanın beyazı,

Bir yemek kaşığı soyulmuş ve rendelenmiş havuç ve

Bir çay kaşığı aloe vera ya da badem yağı

Maskenin yapılışı ve kullanımı:

Öncelikle yumurta beyazı ve havuç iyice karıştırılır.

Daha sonra bu karışıma aloe vera ya da badem yağı eklenir.

Tekrar iyice karıştırıldıktan sonra, temizlenmiş yüze masaj yaparak uygulanır.

Yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.

Bu maske haftada bir ya da iki kere uygulandığında, düzenli kullanım sonucu gözle görülür bir sıkılaşma sağlar.

2. Havuç maskesi

Havuç içerdiği A vitamini sayesinde yeni cilt hücresi üretimini destekler. Bu sayede cildi kırışıklıklara karşı korur. Ayrıca havuç yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden cildin ve özellikle göz çevresinin erken yaşlanmasına engel olur.

Bu maske için malzemeler:

2 adet havuç ve

Bir çay kaşığı tatlı badem yağı

Maskenin yapılışı ve kullanımı:

Havuçların dış kısmı soyulur.

Daha sonra meyve sıkacağında suyu sıkılır.

Havuç suyuna tatlı badem yağı eklenir ve buzdolabında soğumaya bırakılır.

Bu karışım iki saat bekletildikten sonra, göz çevresine (özellikle yan bölgelere ve göz altlarına) uygulanır.

Yarım saat bekledikten sonra soğuk suyla yıkanır.

Bu maske, haftada üç ya da dört kere uygulanabilir.

Salatalık maskesi:

Güneşin, kirin, stresin ve uykusuzluğun yıpratmış olduğu ciltler için harika bir maskedir.

Salatalık içeriğindeki A, B1 , C ve H vitaminleri bakımından zengin olduğundan cildi besler ve cilde tazelik ve canlılık verir.

, C ve H vitaminleri bakımından zengin olduğundan cildi besler ve cilde tazelik ve canlılık verir. Düzenli kullanımda cildi yumuşatır, esneklik verir ve nemlendirir. Bu sayede göz çevresi kırışıklıklarını da önler.

Bu maske için malzemeler:

1 adet salatalık

Maskenin yapılışı ve kullanımı:

Salatalığın kabuğu soyulur ve rendelenir.

Salatalık rendelendikten sonra çıkacak olan posası süzülür ve suyu bir saat buzdolabında bekletilir.

Daha sonra bu su, göz çevresine ve göz altlarına sürülür.



20 dakika bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.

Yine salatalıkla yapılan bir başka uygulamada ise, bir salatalığın kabukları soyulur ve ince ince dilimlenir. Buzdolabında bekletildikten sonra bu dilimler göz çevresine koyulur. On dakikada bir buzdolabında bekletilen dilimlerle maske tazelenir. Bu uygulama da yüze ve göz çevresine ferahlık ve tazelik verir.

4. Lahana maskesi

C vitamini içeren lahana sebzesi, antioksidan etkisi yaratarak kırışıklıkların önüne geçer. Ayrıca vücuttaki kan dolaşımını artırdığı için göz çevresine oksijenin daha fazla gelmesini sağlar. Bu sayede cilt hücrelerinin yenilenmesine de olanak sağlar.