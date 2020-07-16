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Göz nezlesi: Neden olur, nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Göz nezlesi, gözün beyaz yüzeyindeki kılcal damarlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Göz nezlesi: Neden olur, nasıl geçer?

Gözün çok hassas olması bu rahatsızlığın yaşanmasına neden olabilir. Göz kaşınır, kızarır, sulanır ve şişer. Bu gibi durumlarda elleri göze götürmemek gerekir. Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ancak bulaşıcı özelliği vardır. Bu nedenle bazen çevredeki insanlara da sıkıntılar yaratabilir.

Göz Nezlesi Nedir?

Bu hastalık gözün beyaz kısmında oluşan kanlanma ve enfeksiyon kapma durumudur. Gözün ön kısmında bulunan ve göz kapağında hat şeklinde uzanan konjoktiv adında kılcal damarlar bulunur. Bu damarların iltihaplanması ile gözün beyaz bölümünde kızarıklık ortaya çıkar. Bu rahatsızlığa konjonktivit adı da verilir.

Göz Nezlesi Neden Olur?

Göz nezlesi nasıl olur sorusuna verilebilecek yanıtlar şu şekildedir;

1. Virüs ve bakteriler

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Genellikle adenovirüs sebebi ile ortaya çıkar. Boğaz ağrısı ve ateşle birlikte görülür. Diğer bir neden ise bakterilerdir. Akciğer ve kulak enfeksiyonlarında meydana genel rahatsızlıklar sonucu oluşur.

2. Alerjik reaksiyon

Genellikle mevsim geçişlerinde meydana gelir. Bazen gözle temas eden maddeler alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu durumda bağışıklık sisteminin yabancı gördüğü bu maddeler göz nezlesini doğurur. Uzun süreli olabilir ancak tedavisi mümkündür. Çoğunlukla polen, toz ve ölmüş hayvan pulları buna neden olur.

3. Kimyasal ve yabancı madde

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Zehirli ve kimyasal maddelerin gözle teması sonucunda meydana gelir. Örneğin havuzların içeriğindeki klor ya da hava kirliliği buna neden olabilir.

4. Diğer etmenler

  • Lens kullanımı,
  • Göz ameliyatı sonrası atılan dikişler,
  • Kozmetik ürünler,
  • Ortak yüz havlusu kullanmak,
  • Yastık kılıfı gibi nedenler gözün mikrop kapmsına neden olabilir.

Göz Nezlesi Nasıl Bulaşır?

Bu hastalık maalesef bulaşıcı bir özellik taşır. Bir başkasının vücuduna geçen mikrop kolayca vücuttan atılamaz. Bazı hastalarda hastalığın geçme süresi aylarca sürer. Kişilerin yakın teması sonucu bulaşabilir. Kimilerinde hasta olan göze elle temas halinde bile bulaşıcı özelliğinin yanı sıra ortamda bulunan kişilere de geçebilir. Bu hastalık eğer alerjik bir sebeple oluşmuşsa bulaşıcı olma özelliği yoktur. Kişinin kendi vücudunun gösterdiği bir alerjik tepki olduğu için doktorlar tarafından bulaşıcı olmadığı söylenir. Ancak virüs ve bakteri kaynaklı ise bulaşıcıdır. Temasa gerek kalmadan havada uçan mikroplar aracılığı ile bir başkasına geçebilir.

Göz Nezlesi Belirtileri Nelerdir?

Göz hastalıklarında oluşan belirtiler birbirine çok benzer. Bu yüzden kendiniz tedavi uygulamak yerine bir doktora danışmanız gerekir.

  • Göz kapaklarında şişme,
  • Beyaz kısımda kızarma,
  • Sulanma,
  • Hafif ağrı,
  • Gri ve sarıya kaçan bir renk,
  • Kirpiklerin birbirine yapışması,
  • Kaşıntı gibi belirtileri bulunur.

Eğer alerjik göz nezlesi varsa belirtileri şöyledir;

  • Kaşıntı
  • Burun tıkanıklığı ve akıntısı
  • Göz kapaklarında kuruluk hissi
  • Hafif iltihap

Göz Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?

Öncelikle hastanın hastalık geçmişi dinlenir. Daha sonra göz muayenesine başlanır. Göz salgısından bir örnek alınır ve incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Göz salgısı alınması zorunlu bir durum değildir. Ancak çok ilerlemiş bir nezle durumu varsa, tedaviye cevap vermemişse ve kornea kötü bir şekilde etkilendiyse incelenme yapılır.

Göz Nezlesi Kaç Günde Geçer?

Bu hastalığın geçme süresi 15-20 gün arasındadır. Ancak bazı kişilerde 1 ayı da bulabilir. Bu sürenin uzaması doktorun verdiği ilaçları ne kadar doğru ve zamanında kullandığınızla ilgilidir.

Göz Nezlesi Nasıl Geçer?

1. Tedavi ve ilaçlar

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Göz nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevap olarak ilk akla gelen şey ilaç kullanımıdır. Hastalığın neden oluştuğu anlaşıldıktan sonra en uygun tedaviye başlanır. Eğer bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle oluşmuşsa; antibiyotik, göz damlası ya da merhem kullanılır. Viral kaynaklı ise, anti-viral ilaçlar ile tedavisi yapılır. Alerjik sebeplerden kaynaklanıyorsa, alerjiyi kontrol altına almaya yarayacak ilaçlar kullanılmalıdır. Bunlar anti-histamin ve anti-iltihap göz damlalarıdır.

2. Soğuk kompres

Gözde oluşan şişkinlik ve kaşıntının azalması için soğuk kompres uygulanabilir. Bu oldukça etkili bir uygulamadır. Özellikle alerjik sebeplerle oluşan nezle varsa çok iyi gelir. Aynı zamanda gözlerde oluşan çapak ve kirpiklerde oluşan kurumaların önüne geçer. Temiz bir bez ya da peçeteyi soğuk bir suya sokun ve bir süre gözlerinizde bekletin.Günde 3-4 defa tekrarlayabilirsiniz. Ancak enfeksiyon kaynaklı göz nezlesi geçiriyorsanız bu yöntemi uygulamayın.

3. Borik asit

Borik asit içeriğinde anti-bakteriyel ve anti-mantar özellikleri taşır. Bu yöntem kuruluk, kızarma, yanma ve kaşınma gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Gözlerdeki sorunu dindirir ve dezenfekte eder. Kaynamış suyun içine bir çay kaşığı borik asit atın. İyice karıştırdıktan sonra pamuk yardımı ile gözlerinize uygulayın ve sonrasında yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Günde 2-3 defa yapılabilir.

4. Aynısafa otu

Aynısafa otunun içeriğinde de bakterilerden koruyan bileşenler vardır. Göz rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Bir fincan kaynamış su içerisine bir tutum kurutulmuş aynısafa otunu atın. Daha sonra süzerek yine bir pamuk yardımı ile gözlerinize uygulayın.

5. Siyah çay

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Siyah çay da gözdeki kaşıntı ve iltihapların geçmesinde oldukça etkilidir. Islatılan çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 10 dakika kadar bekletin. Günde 3-4 defa uygulayın. Siyah çay yerine yeşil çay da kullanabilirsiniz. Ayrıca siyah çay poşetlerini buzluğa koyarak soğuk kompres şeklinde de uygulayabilirsiniz.

6. Tuzlu solüsyon

Tuzlu solüsyonun doğal bir dezenfekte etme özelliği bulunur. Bir bardak kaynamış suyun içine 1-1,5 çay kaşığı tuz atın ve eriyene kadar karıştırın. Soğuduktan sonra bir pamuk yardımıyla gözlerinize kompres yapabilirsiniz.

7. Göz otu

Göz otunun, kanamayı durdurucu ve dezenfekte edici özelliği vardır. Bu sayede gözde oluşan kanlanma ve akıntılara çok iyi gelir. Bir bardak kaynamış suyu biraz beklettikten sonra içine 5 damla göz otu tentürü ekleyin. Başka bir uygulanma biçimi ise; 1 çay kaşığı göz otu ile bir bardak suyu kaynatın ve ılıdıktan sonra göz banyosu yapın. Ek olarak göz otu çayı da tüketebilirsiniz.

8. Elma sirkesi

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Elma sirkesi enfeksiyonla mücadele etme konusunda çok etkilidir. Anti-mikrobiyal özelliğe sahiptir. Bir bardak suyun içine 2 çay kaşığı elma sirkesi atın ve bu suyla göz banyosu yapın. Günde 2-3 sefer tekrarlayın. Göz damlası olarak da uygulayabilirsiniz ancak bu uygulama gözünüze acı verebilir.

9. Aloe vera

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Aloe vera pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle cilt problemlerine çok iyi gelir. İçeriğinde kanamayı durduran ve enfeksiyonu önleyen maddeler barındırır. Bu bitkiden faydalanmak için yaprağını bir makasla kesin ve içinden çıkan jeli su ile karıştırın. Karışım soluk yeşil bir renge gelene kadar kaynatın. Bu karışımı günde 3-4 kere gözünüze damlatabilirsiniz. Çocuk ve bebekler için uygun bir yöntem değildir.

10. Anne sütü

Anne sütü göz ve kulak enfeksiyonlarında olumlu bir etkiye sahiptir. Göz üzerine birkaç damla anne sütü damlatmak rahatsızlığa iyi gelir.

11. Bal ve süt

Bal ve süt karışımı da göz nezlesinin etkilerini hafifletir. Bunun için, bir bardak tam yağlı sütü kaynatın. İçine eşit miktarda organik bal ekleyin. Bu karışımı nezle olan gözünüze birkaç damla damlatın. Bu işlemi gün içerisinde 2-3 defa tekrarlayabilirsiniz.

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