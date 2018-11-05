Göz şekline göre eyeliner nasıl uygulanır? İşte unutulmaz bakışların sırrı

BADEM ŞEKİLLİ GÖZLER
Badem şekilli gözlerinizin olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gözlerin iç ve dış köşeleri aynı seviyededir ve iç köşeler arasındaki mesafe bir gözün uzunluğuna eşittir. Göz şeklinize dikkat çekmek için, üst göz kapağınıza iç köşeden ince bir çizgi çizmeye başlayın. Çizgiyi dış köşede uzatın, ancak bunun ötesine çizmeyin. Bu teknik, gözlerin daha geniş ve daha etkileyici görünmesini sağlar.
DÜŞÜK GÖZLER
Göz kapaklarınızdaki cilt fazlalığı gözlerinizi olduğundan küçük gösterebilir. Bu gibi durumlarda daha gizemli ve etkileyici bakışlar için yapmanız gereken en önemli şey kirpiklerinize olabildiğince hacim vermek. Bütün üst kirpik çizgilerini kapsayan geniş oklar çizdiğinizde kalbinizin aynası olan gözleriniz çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşlemi uygularken en koyu rengi tercih etmek ise size yardımcı olacaktır.
GENİŞ GÖZLER
Gözleriniz arasındaki mesafe birden fazl göz genişliğinde ise, geniş gözleriniz vardır. Gözlerinizi biraz daha birbirine yaklaştırmak için iç köşeden dış köşeye bir ok çizin. Ardından, gözün ortasından başlayarak alt göz kapağında bir çizgi çizin, ancak dış köşelere taşırmayın.
BÜYÜK GÖZLER
Büyük (yuvarlak) gözler oldukça etkileyici, bu yüzden yapmanız gereken tek şey onları biraz daha uzun hale getirmektir. Üst göz kapağınıza eyeliner uygulamak için, dış köşeye bir santimetre olacak kadar eyeliner sürün. Bu arada, "dumanlı gözler" bu göz şekli için idealdir.
İNCE - UZUN GÖZLER
Son derece seksi olarak kabul edilen bu gözlere eyelinerı çok dikkatli uygulamak gerekir. Uzun gözlerinizin dar görünmelerini önleyip, onları daha parlak ve büyük göstermek için kirpik çizgisinden biraz uzakta bir ok çizin ve hafifçe gölgeleyin. Ardından gözünüz ve kirpikleriniz arasında kalan ince şeridi beyaz bir kalem yardımıyla çerçeveleyin. Son olarak, siyah bir kalem kullanarak göz kapağınızı vurgulayın ve çizdiğiniz okun merkezini koyulaştırın.
YAKIN GÖZLER
Gözleriniz arasındaki mesafe bir göz genişliğinden daha az ise, yakın gözleriniz vardır. Bu durumda, ana amaç gözlerinizi daha açık hale getirmektir. Bu durumda asıl amacınız, gözlerinizin birbirine daha uzak gözükmelerini sağlamak olmalıdır. İlk olarak gözlerinizin dış köşelerini açık renklerden koyu tonlara geçiş yaparak gölgelendirmelisiniz. Sonrasında iç köşelerden başlayarak dış köşelerin ötesinde bırakacak şekilde bir ok çizmeli ve okun ucunu hafifçe kaldırmalısınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum