Göz şekline göre eyeliner nasıl uygulanır? İşte unutulmaz bakışların sırrı

BADEM ŞEKİLLİ GÖZLER

Badem şekilli gözlerinizin olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gözlerin iç ve dış köşeleri aynı seviyededir ve iç köşeler arasındaki mesafe bir gözün uzunluğuna eşittir. Göz şeklinize dikkat çekmek için, üst göz kapağınıza iç köşeden ince bir çizgi çizmeye başlayın. Çizgiyi dış köşede uzatın, ancak bunun ötesine çizmeyin. Bu teknik, gözlerin daha geniş ve daha etkileyici görünmesini sağlar.

DÜŞÜK GÖZLER

Göz kapaklarınızdaki cilt fazlalığı gözlerinizi olduğundan küçük gösterebilir. Bu gibi durumlarda daha gizemli ve etkileyici bakışlar için yapmanız gereken en önemli şey kirpiklerinize olabildiğince hacim vermek. Bütün üst kirpik çizgilerini kapsayan geniş oklar çizdiğinizde kalbinizin aynası olan gözleriniz çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşlemi uygularken en koyu rengi tercih etmek ise size yardımcı olacaktır.

GENİŞ GÖZLER

Gözleriniz arasındaki mesafe birden fazl göz genişliğinde ise, geniş gözleriniz vardır. Gözlerinizi biraz daha birbirine yaklaştırmak için iç köşeden dış köşeye bir ok çizin. Ardından, gözün ortasından başlayarak alt göz kapağında bir çizgi çizin, ancak dış köşelere taşırmayın.